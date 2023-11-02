В Москве оштрафовали зоозащитницу, пытавшуюся забрать спасённого из машины кота
SHOT: В Москве оштрафовали зоозащитницу, которая хотела забрать спасённого кота
В Москве суд оштрафовал на четыре тысячи рублей зоозащитницу Наталью Кошанскую, которая пыталась забрать спасённого из запертого автомобиля кота. Об этом сообщает SHOT.
Когда автомобиль удалось открыть, Кошанская в грубой форме затащила кота в переноску. Видео © Telegram / SHOT
Известно, что это та самая женщина, которая схватила кошку за шкирку и в грубой форме затащила её в переноску. После этого зоозащитница не хотела отдавать животное полицейским и пыталась забрать питомца себе. Но стражи порядка ей отказали, поскольку она не является хозяйкой животного. В итоге из-за этого случился конфликт. Кошанской выписали штраф по статье о неповиновении требованию полиции.
Напомним, в среду, 1 ноября, в центре столицы развернулась спасательная операция после того, как на парковке у Большого театра заметили кота. Пушистый непоседа просидел в запертом авто четыре дня, однако выглядел неплохо. Неравнодушные москвичи сразу начали искать хозяина и вызвали сотрудников экстренных служб. В итоге оказалось, что водителя авто забрали в психушку — известно, что он живёт в Подмосковье и увлекается магией. По словам родственников, он не выходил на связь с 29 октября. К счастью, котика удалось вызволить из заточения, пока его к себе забрала сотрудница прокуратуры. Спасённое животное хотят назвать Тверок — в честь Тверского района Москвы.
Кадр из видео Telegram / SHOT