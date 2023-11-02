В Москве оштрафовали зоозащитницу, пытавшуюся забрать спасённого из машины кота

В Москве суд оштрафовал на четыре тысячи рублей зоозащитницу Наталью Кошанскую, которая пыталась забрать спасённого из запертого автомобиля кота. Об этом сообщает SHOT.

Известно, что это та самая женщина, которая схватила кошку за шкирку и в грубой форме затащила её в переноску. После этого зоозащитница не хотела отдавать животное полицейским и пыталась забрать питомца себе. Но стражи порядка ей отказали, поскольку она не является хозяйкой животного. В итоге из-за этого случился конфликт. Кошанской выписали штраф по статье о неповиновении требованию полиции.