Зоопсихолог объяснила, как подобрать комфортную переноску для кошки

Переноски для кошек бывают мягкими и жёсткими, у них есть свои плюсы и минусы. Подбирать их лучше исходя не только из характера животного, но и целей поездки, рассказала kp.ru ветеринарный врач – фелинолог-зоопсихолог Ангелина Сиротина.

Мягкие переноски выглядят как сумки для животных. У них нет жёстких элементов вроде пластмассы или металла. Их используют в общественном транспорте либо при перелётах. Такую переноску удобно класть в ноги. Мягкие лучше выбирать также, если животное ведёт себя беспокойно, мечется из угла в угол. В жёстких они могут повредить мордочки о дверцы.

"Нужно внимательно выбирать модель: донышко должно выниматься, чтобы его можно было обернуть пелёнкой. Лучше, если в мягкой переноске есть одно дыхательное отверстие. Тогда, если у вас особо пугливый питомец или на улице холодно, переноску можно прижать к себе этим отверстием — так животное будет чувствовать себя в безопасности, чуя ваш запах", — пояснила Сиротина.

Жёсткие переноски представляют собой контейнеры либо клетки, сделанные из металла и пластика. Они отлично подойдут, если животное нужно сдать в багажное отделение либо взять в путешествие по железной дороге. Такую переноску лучше выбирать, если животное крупное. Внутрь можно положить матрас, обернув его пелёнкой. Если кот небольшой, внутри можно установить лоток, подвесные чашки для еды и воды.

Очень популярны рюкзаки, хотя на типовые переноски они не похожи. Можно найти с иллюминатором и без либо полностью прозрачные. Правда, специалисты считают, что последний вариант плох тем, что кошка будет чувствовать себя небезопасно.

Что касается косморюкзаков, они хороши для поездок на близкое расстояние, но они сильно уступают стандартным переноскам. Ведь там даже нельзя "размять лапы", потянуться или свернуться калачиком, если путешествие затянулось. При этом, пояснила эксперт, людям удобнее пользоваться именно рюкзаками, потому что подолгу таскать переноску с тяжёлым питомцем бывает очень трудно.

Также врач советует к любой переноске готовить животное за месяц: постелить лежанку, положить лакомство, позволить животному свободно заходить и выходить, отдыхать в этом пространстве. Со временем нужно начать закрывать-открывать дверцы, каждый раз давая животному лакомство. Если же кошка не может подружиться с переноской, обратитесь к ветеринару или зоопсихологу.