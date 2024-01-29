Как сэкономить деньги и не убить своего питомца: лайфхаки при обращении в ветклинику Рынок ветеринарных услуг переполнен мошенниками и непрофессионалами. За рекомендациями, как в нём ориентироваться и не тратить лишнего, Лайф обратился к практикующим ветеринарам и экспертам отрасли. 28 января, 21:43 Коллаж © LIFE. Фото © Freepik / gpointstudio, © Shutterstock

Лайф начал публикацию серии статей о ветеринарной отрасли в России. Этот рынок сейчас трясёт от дефицита препаратов, высоких цен и так называемых ветразводчиков. Первым вышло большое расследование — "Не лечат, а калечат: как ветеринары наживаются на вас и ваших животных?" — с характеристиками отрасли, разбором крупнейших клиник, обзором пропавших из продажи ветлекарств и печальными историями жертв лжеайболитов.

Расследование Life: как ветеринары наживаются на вас и ваших животных

В этом материале редакция расскажет, как не попасться на удочку ветеринарных разводчиков и не сгубить своего питомца в сомнительных ветклиниках.

На что обращать внимание при обращении в ветклинику

Проанализировав сотни негативных отзывов, Лайф выделил основные претензии людей к ветеринарам. Чаще всего жалуются на непомерно высокие цены и назначение ненужных процедур. Многих возмущает негласное правило всех айболитов не принимать сделанные коллегами анализы, даже если те проведены буквально вчера. Реже сетуют на неверно назначенные лекарства. Был случай, когда едва не погубили малыша-йорка, выписав ему пилюли для крупного рогатого скота. Даже в лучших медучреждениях остаётся риск столкнуться с врачебными ошибками и банальной халатностью.











При этом Лайф ни в коем случае не обвиняет всех ветеринаров. Есть добросовестные врачи, профессионалы своего дела, которые ночуют в клиниках ради спасения животных.

Навязывание визита на дом — это как красный флаг

— У моего чихуахуа Фили рвота, — набираю номер первой попавшейся в Интернете скорой ветеринарной помощи.

— Из-за ослабленного иммунитете собаку лучше никуда не транспортировать. В клинике она лишь нахватает новых инфекций. Но есть возможность отправить доктора прямо к вам домой, — оператор зачитывает вызубренный текст. — Где проживаете?

— Мытищи, — говорю наобум.

— Как раз в этом районе работает врач именно по вашей симптоматике. Он недалеко. Оформляем?

Когда вас буквально уговаривают вызвать на дом врача, то это однозначный красный флаг. Стоит не просто насторожиться — лучше такую ветеринарную службу обойти стороной.

Проект SHOT ПРОВЕРКА вызывает ветеринарных врачей на дом. Видео © t.me / SHOT

— Все объявления в Сети, что надомные ветеринарные услуги стоят 500 рублей, — это развод, такое невозможно! Именно среди выездных врачей встречается больше всего мошенников. Всегда помните, что на дому можно сделать мало. Это как в человеческой скорой помощи: максимум укольчик, остановить кровотечение и транспортировать в медучреждение. Лучше всего по вызовам на дом обращаться только в государственные ветклиники либо к своему проверенному врачу, у которого наблюдаетесь давно, — рекомендует хирург одной из крупных столичных ветклиник.

Если всё же решились вызвать айболита домой, обязательно уточните его ФИО и ознакомьтесь с отзывами на него. Чаще всего сомнительных специалистов, к которым ранее имелось много претензий, поисковик выдаёт с потрохами сразу. Если же имя выездного врача вам не говорят, предпочтительнее будет отказаться от таких услуг.

Осторожнее с ветклиниками и стационарами в подвалах

Как следует из истории нашего читателя, высокий риск нарваться на беспринципного врача существует в подвальных ветклиниках, особенно если там есть стационар. Показательная история случилась с ягдтерьером петербуржца Игоря. У пса закружилась голова на улице. Хозяин бросился в оказавшуюся поблизости клинику имени Сотникова. У скулящей собаки диагностировали гематому, питомца забрали в подвальный стационар на пару дней. Когда Игорь забирал его назад, тот трясся и был обезвожен. Наутро пёс умер, а Игорь получил чек на 80 тысяч рублей, куда входили... услуга по промывке желудка, 107 пелёнок и 100 перчаток.

На условиях анонимности эксперты отрасли рассказали Лайфу, что в Москве нишу подобных "цокольных" веткабинетов занимает сеть "Биовет", основанная отцом инфоцыганки Елены Блиновской Олегом Останиным.

Бывает, что в одном подвале жилого дома сразу два веткабинета. Фото © yandex.ru / maps

— Если располагающийся в подвале жилого дома веткабинет оборудован передержкой и рентгеном, то там как минимум нарушаются правила СанПиНа. Идти туда не стоит. Отзывы, скорее всего, будут плохие. Люди идут в такие места по незнанию или если приспичит, — рассказал источник Лайфу.

Назначение ненужных исследований, или сколько годны анализы

По словам источников Лайфа, в нормальных ветклиниках врачи назначают много исследований не потому, что хотят больше денег. Им с этого ничего не будет, у них ставка и процентов нет. Тут другое. Если условный терапевт, понадеявшись на опыт, не возьмёт какой‑то анализ, а тот всё же станет нужен для диагноза, то этому специалисту "прилетит" от начальства. В итоге ветеринар боится лишний раз что‑то не взять. Вообще, прохождение всех специалистов — принцип крупных клиник. Есть такое понятие в ветеринарии: каждый кабинет должен работать — это бизнес.

Здорово сэкономить на анализах можно, обратившись за ними в государственную ветклинику, там расценки на них одни из самых низких по стране.

— Клиентам стоит учитывать, что принятый срок годности анализов — всего две недели. Не успеете за этот срок провести операцию питомцу — анестезиолог скажет проходить всё заново. Если даже совсем свежие анализы не принимают, это повод для жалобы руководству ветклиники, — учат эксперты отрасли.

На операцию животное пустят только со свежими анализами. Фото © Shutterstock

Общие советы от экспертов

Как не попасться к ветеринарным мошенникам

Старайтесь всегда читать цены на услуги заранее. У нормальных ветклиник всё есть на сайте, запрашивайте смету до проведения процедур. И заранее проговаривайте с врачами все риски и возможные дополнительные расходы.

Не стесняйтесь спрашивать документы у ветеринара, особенно если вызываете помощь на дом.

Внимательно читайте то, что подписываете. На ком ответственность в случае чего, куда обращаться?

Найдите свою ветклинику заранее, то есть до того, как случится что-то экстренное. Лечите животное только там и будьте с врачом на связи.

Всегда держите голову холодной, сделайте всё, чтобы быть максимально неудобной жертвой для обмана. Тогда у вас будет больше шансов защитить своего друга.

Из-за чего стоит насторожиться

Нет чёткого диагноза. Если врач описывает недомогания питомца размыто как болезнь почек, слабый иммунитет или проблемы с желудком, то, скорее всего, грамотного лечения не будет.

Назначение лишних проверок. Если врач назначает тесты, направленные на исследование тех органов, которые питомца не беспокоят, возможно, он хочет выдумать болезнь.

Попытки продажи конкретных марок лекарств. Если ветклиника настоятельно рекомендует купить у неё препараты, вероятно, там они продаются по завышенным ценам.

Помещение животного в стационар, когда это не нужно. Оставлять питомцев в клиниках на передержку стоит только после серьёзных операций, а также в тех случаях, когда невозможно обеспечить необходимый уход дома.

Бессмысленные процедуры и курсы лекарств. Если врач рекомендует приобрести у него гомеопатические шарики или витаминный комплекс, очень может быть, что он вас разводит.

Куда обращаться, если в ветклинике раздули смету или навредили питомцу

Если врач во время лечения убил человека — это медицинская халатность. Ветеринарной же халатности как таковой не существует. В случае врачебной ошибки и смерти животного максимум, чего хозяева добиваются в суде, — это компенсация за порчу имущества.

Первое, что стоит сделать, — написать претензию и отправить её по почте заказным письмом по юрадресу ветеринарной клиники. Приложите копию чека об оплате. Опишите ситуацию, потребуйте возврата уплаченных денежных средств и возмещения морального вреда. Если с момента вручения письма прошло 15 дней, а ответа нет, можно действовать дальше, то есть подавать на ветклинику в суд. Для этого необходимо подготовить иск, в котором помимо прочего будет ходатайство о проведении судебной ветеринарной экспертизы. Укажите перечень наиболее авторитетных фирм, которые проводят подобные исследования. В конечном итоге именно позиция эксперта имеет решающее значение.

Вообще, прохождение всех специалистов — принцип крупных клиник. Фото © Shutterstock

Могут возыметь эффект и жалобы в надзорные органы. Контроль деятельности ветеринарных предприятий осуществляет на федеральном уровне Россельхознадзор (и также прокуратура с Роспотребнадзором), а на региональном — комитеты (управления) ветеринарии субъектов РФ.

Иногда помогает банальное заявление в полицию. Так получилось с уже закрытым Центром ветеринарной медицины на Каховке. К клиенту оттуда приехали вакцинировать трёх кошек. По телефону обещали цену 6000 рублей, но на месте вышло 14500. Хозяин поехал разбираться. Выяснилось, что клиника управлялась через одно ИП, книга жалоб оформлена на второе ИП, данные на печати принадлежали третьему ИП. Дотошный клиент добился через жалобы в МВД и ОБЭП закрытия ветеринарного центра, а через обращение в свой банк — и возврата уплаченных средств.

Стоит ли реформировать ветеринарную отрасль — мнение эксперта

Ветеринарный рынок сейчас находится на распутье: спрос растёт быстрее рынка, всё острее становится дискуссия вокруг лицензирования и ответственности ветврачей. Ветеринар и кинолог Владимир Уражевский высказал свои опасения.

Лицензия должна быть простым уведомлением, чтобы у надзорных органов появилась информация. Опасаюсь, что у нас лицензирование окажется слишком забюрократизированным. Надо будет предоставлять огромное количество документов, тратиться на юристов. С рынка уйдут ветеринарные кабинеты, малые клиники, без соответствующих услуг могут остаться многие населённые пункты, цены взлетят в два-три раза. А контроль у нас есть и так! Владимир Уражевский Президент Союза кинологических организаций России

Эксперт отметил, что в России прекрасно работает Уголовный кодекс и есть открытая пресса, куда можно пожаловаться. Он призвал не бояться идти в суд добиваться компенсаций. Новые законы не нужны, считает Уражевский. По его словам, отрасль сможет решить всё самостоятельно с помощью рыночной конкуренции, а государству же просто не стоит вмешиваться.

Авторы Пётр Егоров