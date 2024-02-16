Хозяин чуть не умершего в Подмосковье спаниеля предпочёл оставить собаку в хороших руках
SHOT: Хозяин спасённого в Подмосковье спаниеля решил не возвращать себе собаку
Хозяин спаниеля Аси, которую на днях вызволяли из запертой квартиры в подмосковном Томилине, в беседе с SHOT поделился, что не считает нужным возвращать собаку себе. Похоже, что он понимает, насколько проблемы со спиртным препятствуют заботе о животном, и решил для себя, что его любимице будет лучше с другим человеком.
Игорь Лунёв — о возвращении собаки. Видео © t.me / SHOT
Игорь рассказал, что лечился в наркологической клинике от алкоголизма. Однако на кадрах он был замечен идущим с большой упаковкой пива. На вопросы о том, не отказаться ли ему от пристрастия к спиртному, мужчина с изрядным фатализмом ответил, что для этого слишком поздно, ведь ему уже пошёл седьмой десяток.
Напомним, 14 февраля в подмосковном Томилине жильцы одного из домов встревожились, услышав, как за запертой дверью одной из квартир скулит собака. Её хозяин пропал, а сотрудники экстренных служб оказались не готовы решать вопрос. В итоге дверь в жилище позже всё-таки была вскрыта, за ней очевидцы обнаружили чудовищный бардак. Сам хозяин, кстати, успел заработать себе дурную славу у соседей — оказалось, что он много пьёт, а ранее избивал собственных родителей и был под судом из-за угроз убийством. А вот знакомые характеризовали его как умного и образованного человека, которого завела в тупик жизнь. Сегодня мужчина всё-таки вернулся домой и расплакался, узнав, что его собаку забрали. К слову, ему может грозить штраф до 100 тысяч рублей за жестокое обращение с животным.
t.me / SHOT