Хозяин чуть не умершего в Подмосковье спаниеля предпочёл оставить собаку в хороших руках

Хозяин спаниеля Аси, которую на днях вызволяли из запертой квартиры в подмосковном Томилине, в беседе с SHOT поделился, что не считает нужным возвращать собаку себе. Похоже, что он понимает, насколько проблемы со спиртным препятствуют заботе о животном, и решил для себя, что его любимице будет лучше с другим человеком.

Игорь рассказал, что лечился в наркологической клинике от алкоголизма. Однако на кадрах он был замечен идущим с большой упаковкой пива. На вопросы о том, не отказаться ли ему от пристрастия к спиртному, мужчина с изрядным фатализмом ответил, что для этого слишком поздно, ведь ему уже пошёл седьмой десяток.