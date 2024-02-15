Собака по кличке Жучка обрела дом в пожарной части в Тамбовской области и уже родила пять щенят
Тамбовские пожарные приютили в части подброшенную дворнягу по кличке Жучка
Собака Жучка. Обложка © Telegram / "МЧС России"
В Тамбовской области на порог пожарной части подбросили дворового пса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, отметив, что сотрудники ведомства накормили животное по кличке Жучка, подлечили и построили собаке будку.
Собака по кличке Жучка попала в пожарную часть в Тамбовской области. Видео © Telegram / "МЧС России"
В скором времени Жучка родила потомство — пять щенят быстро забрали неравнодушные семьи сотрудников спасательного ведомства. А вот сама собака осталась жить в пожарной части. Животное стало членом отряда "Семёнычи". Кроме того, Жучка без слов понимает команды сотрудников МЧС и всегда трепетно ждёт возвращения своих друзей.
Щенята, которых родила собака Жучка в Тамбовской области. Коллаж © Telegram / "МЧС России"
А ранее Life.ru рассказывал о другом талисмане пожарной части. Сотрудники МЧС в подмосковных Мытищах приютили чёрную кошку Мусю. Животное свободно перемещается по всей территории части, иногда даже заглядывает ночью в спальные помещения к огнеборцам.