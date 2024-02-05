Чёрная кошка Муся стала талисманом пожарной части в подмосковных Мытищах
Кошка Муся. © t.me / МЧС МО
В пожарной части № 17 в подмосковных Мытищах заметили усатого сотрудника — чёрную кошку Мусю, которая приносит тепло и радость спасателям во время их отдыха между сложными и опасными вызовами. Замначальник 18 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Евгений Никитин рассказал, как пушистик оказался в части.
"Три года назад, в 2021 году, мы выезжали на тушение пожара. Там к нам прибилась маленькая кошечка чёрного цвета. Была зима, холодно, а откуда она взялась, никто не знал. Изначально котят было трое, но двоих забрали, а один остался. Ребята согрели его, посадили в пожарную машину и привезли в часть. Мы ведь МЧС, спасаем не только людей, но и животных", — подчеркнул собеседник интернет-издания "Подмосковье сегодня".
По словам спасателя, кошка легко адаптировалась к новому месту. К 2024 году она выросла и даже стала матерью — котят сразу же приняли пожарные в свои семьи. Как рассказал замначальника отряда, пушистик не вызывает никаких неудобств, её все обожают и кормят. Она обрела свой дом, свободно перемещается по всей территории, иногда даже заглядывает ночью в спальные помещения к пожарным.
А ранее Life.ru рассказывал историю кота Маркиза, который прожил в столичной библиотеке восемь лет. Книголюбы обычно были в восторге от такого усатого "сотрудника". Однако недавно он попал под горячую руку одного из постоянных посетителей: пенсионер пожаловался на хвостатого — и Маркиза пришлось "уволить". На днях стало известно, что талисману библиотеки нашли новый дом, однако сотрудники всё же надеются вернуть пушистика на "работу", поставив его на учёт в ветеринарную клинику и оформив все необходимые документы.