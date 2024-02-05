Чёрная кошка Муся стала талисманом пожарной части в подмосковных Мытищах

В пожарной части № 17 в подмосковных Мытищах заметили усатого сотрудника — чёрную кошку Мусю, которая приносит тепло и радость спасателям во время их отдыха между сложными и опасными вызовами. Замначальник 18 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Евгений Никитин рассказал, как пушистик оказался в части.

"Три года назад, в 2021 году, мы выезжали на тушение пожара. Там к нам прибилась маленькая кошечка чёрного цвета. Была зима, холодно, а откуда она взялась, никто не знал. Изначально котят было трое, но двоих забрали, а один остался. Ребята согрели его, посадили в пожарную машину и привезли в часть. Мы ведь МЧС, спасаем не только людей, но и животных", — подчеркнул собеседник интернет-издания "Подмосковье сегодня".