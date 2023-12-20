МЧС увековечило память кота Семёныча, нарисовав с ним мурал на стене пожарной части

В городе Зеленоградске Калининградской области на здании пожарной части сотрудники нарисовали мурал с изображением кота Семёныча, который десять лет прожил с огнеборцами. Хоть хвостатого уже и нет в живых, память о нём останется в сердцах спасателей.

Под Калининградом появился мурал с изображением служившего в МЧС кота Семёныча. Видео © Telegram / МЧС России

"В пожарно-спасательной части долгое время жил кот. И по результатам опроса личного состава всё-таки приняли решение, что данный персонаж должен быть воплощён в мурале на стене пожарного декора", — отметил начальник ПСЧ № 15 регионального управления МЧС РФ Евгений Хорунжев.

Как подчеркнул начальник отдела по делам гражданской обороны Эдуард Колкин, Зеленоградск в принципе признан городом котов. Он указал, что именно эти животные являются брендом города и их можно встретить на многих зданиях. По мнению начальника отдела архитектуры и градостроительства местной администрации Элизабет Калтайс, подобный стрит-арт оживляет улицы, создаёт особую атмосферу и поднимает настроение горожан.

"Это отличная точка, на которой можно было сделать что-то необычное. Поэтому было решено использовать именно 3D-вариант рисунка. Были продуманы несколько вариантов эскиза. Самая главная сложность, и, наверное, она самая явная, — это доступ к стене, потому что находится она не просто высоко, но ещё и далеко от возможности поставить автовышку", — поделился граффити-художник Кирилл Гейнц.

Создатели также рассказали, что здание размещено на въезде в город, поэтому кот теперь встречает всех, кто приезжает сюда. По их задумке, взглянув на Семёныча, люди будут вспоминать о такой замечательной профессии, как пожарный.