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13 декабря, 12:43

МЧС приняло в кошачий отряд #Семёнычи питбуля, и это видео объясняет, чем очаровашка Ада такое заслужила

МЧС представило нового члена отряда #Семёнычи — собачку Аду

В личном составе спецотряда МЧС #Семёнычи, который задумывался как кошачий, произошло неожиданное пополнение в виде новобранца Ады. А неожиданное, потому что она — собака. Запись с очаровательным питбультерьером опубликована пресс-службой Министерства чрезвычайных ситуаций.

Ставшая новым добровольцем отряда МЧС #Семёнычи Ада. Видео © t.me / МЧС России

"Тебе привет от Ады. Она — доброволец пушистого отряда #Семёнычи. Когда-то Аду спасли из неблагополучных рук. Сейчас она — любимый питомец сотрудника МЧС России. Для огнеборцев Ада — живой релакс. После встречи с ней всех переполняют эмоции", говорится в публикации.

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Ранее Лайф писал, что пожарные и спасатели МЧС России из отряда #Семёнычи отправили на подмогу военным в зону СВО свой пушистый талисман — кошку Марусю. Ещё котёнком она поселилась в пожарной части Орловской области, когда огнеборцы два года назад спасли её от гибели. С тех пор Маруся помогала выполнять чрезвычайно важные поручения и всегда поднимала настроение ласковым мурлыканьем.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Юрий Лысенко
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