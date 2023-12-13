МЧС приняло в кошачий отряд #Семёнычи питбуля, и это видео объясняет, чем очаровашка Ада такое заслужила

В личном составе спецотряда МЧС #Семёнычи, который задумывался как кошачий, произошло неожиданное пополнение в виде новобранца Ады. А неожиданное, потому что она — собака. Запись с очаровательным питбультерьером опубликована пресс-службой Министерства чрезвычайных ситуаций.

Ставшая новым добровольцем отряда МЧС #Семёнычи Ада. Видео © t.me / МЧС России

"Тебе привет от Ады. Она — доброволец пушистого отряда #Семёнычи. Когда-то Аду спасли из неблагополучных рук. Сейчас она — любимый питомец сотрудника МЧС России. Для огнеборцев Ада — живой релакс. После встречи с ней всех переполняют эмоции", — говорится в публикации.