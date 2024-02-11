Выслеживает "птичек" ВСУ: Чёрную кошку Багиру приняли в артвойска в зоне СВО

Чёрная кошка по кличке Багира поступила на службу в артиллерийские войска СВО. Благодаря пушистой красавице бойцы знают, когда на горизонте появляются "птички" ВСУ.

Чёрная кошка по кличке Багира поступила на службу в артиллерийские войска СВО. Видео © T.me / SHOT

"Что там, Багира? Нормально всё? За беспилотниками наблюдаешь, чисто там?" — спрашивают артиллеристы питомицу на видео, предоставленном Народным фронтом.

Как рассказали бойцы, у Багиры чутьё на вражеские коптеры. Днём и ночью охотница выслеживает дроны, предупреждая российских солдат об опасности. Она с лёгкостью забирается на деревья и с высоты птичьего полёта наблюдает за беспилотниками.