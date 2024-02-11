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11 февраля, 16:47

Выслеживает "птичек" ВСУ: Чёрную кошку Багиру приняли в артвойска в зоне СВО

Чёрная кошка по кличке Багира поступила на службу в артиллерийские войска СВО

Чёрная кошка по кличке Багира поступила на службу в артиллерийские войска СВО. Благодаря пушистой красавице бойцы знают, когда на горизонте появляются "птички" ВСУ.

Чёрная кошка по кличке Багира поступила на службу в артиллерийские войска СВО. Видео © T.me / SHOT

"Что там, Багира? Нормально всё? За беспилотниками наблюдаешь, чисто там?" — спрашивают артиллеристы питомицу на видео, предоставленном Народным фронтом.

Как рассказали бойцы, у Багиры чутьё на вражеские коптеры. Днём и ночью охотница выслеживает дроны, предупреждая российских солдат об опасности. Она с лёгкостью забирается на деревья и с высоты птичьего полёта наблюдает за беспилотниками.

Чёрная кошка Муся стала талисманом пожарной части в подмосковных Мытищах
Чёрная кошка Муся стала талисманом пожарной части в подмосковных Мытищах

Ранее Life.ru рассказывал, что пожарные и спасатели МЧС России из отряда #Семёнычи отправили в зону СВО на подмогу военным свой пушистый талисман — кошку Марусю. Ещё котёнком она поселилась в пожарной части Орловской области, когда огнеборцы два года назад спасли её от гибели. С тех пор пушистая помогала выполнять чрезвычайно важные поручения и всегда поднимала настроение ласковым мурлыканьем.

Обложка ©

T.me / SHOT

Александра Мышляева
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