Выслеживает "птичек" ВСУ: Чёрную кошку Багиру приняли в артвойска в зоне СВО
Чёрная кошка по кличке Багира поступила на службу в артиллерийские войска СВО
Чёрная кошка по кличке Багира поступила на службу в артиллерийские войска СВО. Благодаря пушистой красавице бойцы знают, когда на горизонте появляются "птички" ВСУ.
Чёрная кошка по кличке Багира поступила на службу в артиллерийские войска СВО. Видео © T.me / SHOT
"Что там, Багира? Нормально всё? За беспилотниками наблюдаешь, чисто там?" — спрашивают артиллеристы питомицу на видео, предоставленном Народным фронтом.
Как рассказали бойцы, у Багиры чутьё на вражеские коптеры. Днём и ночью охотница выслеживает дроны, предупреждая российских солдат об опасности. Она с лёгкостью забирается на деревья и с высоты птичьего полёта наблюдает за беспилотниками.
Ранее Life.ru рассказывал, что пожарные и спасатели МЧС России из отряда #Семёнычи отправили в зону СВО на подмогу военным свой пушистый талисман — кошку Марусю. Ещё котёнком она поселилась в пожарной части Орловской области, когда огнеборцы два года назад спасли её от гибели. С тех пор пушистая помогала выполнять чрезвычайно важные поручения и всегда поднимала настроение ласковым мурлыканьем.
T.me / SHOT