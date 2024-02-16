Кот умер во время чистки зубов в ветклинике в Казани, но хозяйке даже не сообщили Жительница Казани обвинила ветклинику в смерти кота во время чистки зубов 16 февраля, 10:45 В Казани женщина обвинила ветеринаров в смерти кота. Обложка © T.me / SHOT ПРОВЕРКА

В Казани женщина подозревает ветеринаров клиники "Ветэксперт" во врачебной ошибке, которая привела к смерти её кота в ходе рядовой операции. Историю публикует SHOT ПРОВЕРКА.

В Казани женщина будет судиться с ветклиникой из-за смерти кота. Видео © T.me / SHOT ПРОВЕРКА

"Задача была — почистить зубы, так как кот стал себя очень беспокойно вести, он стал прятаться, хотя был очень общительный, что было для него нехарактерно. Я его повезла на обследование, и врач сказал, что нужна санация", — поделилась женщина.

Ветклиника оставила кота Бата у себя на время операции и восстановления. Однако, когда женщина вернулась за ним, ей сообщили, что животное умерло от остановки сердца. Владелица уверяет, что питомец был здоров, его всегда своевременно обследовали.

По её словам, ветеринары сделали коту наркоз, успели почистить одну сторону рта и удалить два зуба, после чего он умер прямо на операционном столе. Причина смерти в заключении не указывается, там лишь написано, что сердце Бата остановилось через 20 минут после начала санации. Женщина намерена обратиться в суд, чтобы выяснить правду о гибели любимца семьи.

Ранее сообщалось, что в Барнауле женщина трое суток держала в заложниках кота, требуя от арендатора заплатить за якобы устроенный в съёмной квартире беспорядок. В итоге стороны договорились и питомца вернули хозяину.

Авторы Татьяна Миссуми