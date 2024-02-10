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Россиянка три дня держала кота в заложниках, требуя деньги от квартиросъёмщика

В Барнауле женщина взяла в заложники кота, чтобы арендатор заплатил за бардак

10 февраля, 16:51
В Барнауле кота взяли в заложники. Обложка © VK / Инцидент Барнаул

В Барнауле кота взяли в заложники. Обложка © VK / Инцидент Барнаул

В Барнауле женщина трое суток держала в заложниках кота, требуя от арендатора заплатить за якобы устроенный в съёмной квартире беспорядок. История появилась в местных группах соцсети "ВКонтакте".

Квартиросъёмщик сообщил, что квартира изначально была в жутком состоянии. Фото © VK / Инцидент Барнаул

Квартиросъёмщик сообщил, что квартира изначально была в жутком состоянии. Фото © VK / Инцидент Барнаул

Квартиросъёмщик сообщил, что квартира изначально была в жутком состоянии. Фото © VK / Инцидент Барнаул

Квартиросъёмщик сообщил, что квартира изначально была в жутком состоянии. Фото © VK / Инцидент Барнаул

Молодой человек снимал квартиру вместе со своим рыжим питомцем, но 8 февраля он внезапно не смог попасть в жилище. Дверь оказалась заперта на замок, от которого у него не было ключа. Как пояснила мать арендатора, хозяйка заявила, что не отдаст квартиросъёмщику его вещи и кота, пока он не заплатит ей за беспорядок.

"Позвонила и сказала: "Вещи и кота ты заберёшь после того, как мне заплатишь за бытовой бардак (незаправленная постель, немытая посуда и т.д.)". Сначала попросила 5 тысяч, потом сумму увеличила до 20 тысяч, за выкуп вещей и животного", пояснила женщина.

По её словам, сын не устраивал бардак и пытался привести квартиру в нормальный вид, так как жилище изначально досталось ему в ужасном состоянии. Хозяйка, по мнению обеспокоенной родительницы, просто решила заработать. В конце января она, кстати, уже неожиданно просила заплатить за февраль пораньше, но получила отказ.

После огласки истории в Сети кота вызволили из плена, однако неизвестно, к какому компромиссу пришли стороны. При этом квартиросъёмщик хочет пожаловаться в полицию на действия собственницы, которая три дня держала несчастное животное без еды и питья.

Съехавшая в подъезд с тремя детьми москвичка получила более миллиона от арендаторов
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А ранее Life.ru рассказывал более позитивную историю чёрной кошки Муси, которая стала талисманом пожарной части в Мытищах. В 2021 году она прибилась к спасателям во время выезда на место ЧП и теперь несёт службу наравне с сотрудниками.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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