Россиянка три дня держала кота в заложниках, требуя деньги от квартиросъёмщика В Барнауле женщина взяла в заложники кота, чтобы арендатор заплатил за бардак 10 февраля, 16:51 В Барнауле кота взяли в заложники. Обложка © VK / Инцидент Барнаул

В Барнауле женщина трое суток держала в заложниках кота, требуя от арендатора заплатить за якобы устроенный в съёмной квартире беспорядок. История появилась в местных группах соцсети "ВКонтакте".

Квартиросъёмщик сообщил, что квартира изначально была в жутком состоянии. Фото © VK / Инцидент Барнаул

Квартиросъёмщик сообщил, что квартира изначально была в жутком состоянии. Фото © VK / Инцидент Барнаул

Молодой человек снимал квартиру вместе со своим рыжим питомцем, но 8 февраля он внезапно не смог попасть в жилище. Дверь оказалась заперта на замок, от которого у него не было ключа. Как пояснила мать арендатора, хозяйка заявила, что не отдаст квартиросъёмщику его вещи и кота, пока он не заплатит ей за беспорядок.

"Позвонила и сказала: "Вещи и кота ты заберёшь после того, как мне заплатишь за бытовой бардак (незаправленная постель, немытая посуда и т.д.)". Сначала попросила 5 тысяч, потом сумму увеличила до 20 тысяч, за выкуп вещей и животного", — пояснила женщина.

По её словам, сын не устраивал бардак и пытался привести квартиру в нормальный вид, так как жилище изначально досталось ему в ужасном состоянии. Хозяйка, по мнению обеспокоенной родительницы, просто решила заработать. В конце января она, кстати, уже неожиданно просила заплатить за февраль пораньше, но получила отказ.

После огласки истории в Сети кота вызволили из плена, однако неизвестно, к какому компромиссу пришли стороны. При этом квартиросъёмщик хочет пожаловаться в полицию на действия собственницы, которая три дня держала несчастное животное без еды и питья.

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Авторы Татьяна Миссуми