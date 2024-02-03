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3 февраля, 18:13
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Съехавшая в подъезд с тремя детьми москвичка получила более миллиона от арендаторов

SHOT: Съехавшей в подъезд москвичке с тремя детьми арендаторы заплатили 1,2 млн

Москвичка с тремя детьми, которая переехала в подъезд и сдала квартиру. Обложка © Telegram / SHOT

Москвичка с тремя детьми, которая переехала в подъезд и сдала квартиру. Обложка © Telegram / SHOT

48-летняя москвичка, которая сдала свою квартиру и поселилась в подъезде с тремя детьми, тремя кошками и собакой, получила от арендаторов за полгода 1,2 миллиона рублей. Изначально она вместе с детьми и животными переехала в съёмную квартиру подешевле в Подмосковье, однако оттуда их выселили, сообщает SHOT.

Телеграм-канал пишет, что квартиросъёмщики женщины потребовали деньги назад, однако у неё их уже не было. Выселяться арендаторы отказались. В итоге собственница перевезла мебель в подъезд рядом со своей квартирой, чем шокировала соседей. Там она сейчас живёт с тремя детьми, которым 8, 10 и 13 лет.

В соцсетях женщина называет себя "счастливой матерью шестерых детей" и "перинатологом-остеопатом". Она отмечает, что училась в Америке и приняла три тысячи успешных родов. Также известно, что мать троих детей разводит русских голубых кошек.

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Как сообщал Life.ru, в деле сейчас пытается разобраться московская прокуратура. Где всё это время мать и её трое детей моются и куда ходят в туалет, неизвестно.

Никита Осипов
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