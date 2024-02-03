Съехавшая в подъезд с тремя детьми москвичка получила более миллиона от арендаторов

48-летняя москвичка, которая сдала свою квартиру и поселилась в подъезде с тремя детьми, тремя кошками и собакой, получила от арендаторов за полгода 1,2 миллиона рублей. Изначально она вместе с детьми и животными переехала в съёмную квартиру подешевле в Подмосковье, однако оттуда их выселили, сообщает SHOT.

Телеграм-канал пишет, что квартиросъёмщики женщины потребовали деньги назад, однако у неё их уже не было. Выселяться арендаторы отказались. В итоге собственница перевезла мебель в подъезд рядом со своей квартирой, чем шокировала соседей. Там она сейчас живёт с тремя детьми, которым 8, 10 и 13 лет.

В соцсетях женщина называет себя "счастливой матерью шестерых детей" и "перинатологом-остеопатом". Она отмечает, что училась в Америке и приняла три тысячи успешных родов. Также известно, что мать троих детей разводит русских голубых кошек.