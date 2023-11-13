Абхазский авторитет пытается отобрать дом у пенсионерки с опухолью мозга и её мужа-москвича

Страдающую онкологией пенсионерку и её супруга-москвича хочет выселить из их дома в Абхазии местный авторитет и друг семьи, который оформил жильё на себя, якобы чтобы помочь своим знакомым с документами, а потом, по их словам, украл бумаги и начал угрожать. Об этом сообщил SHOT.

Врач-реаниматолог Вячеслав рассказал, как его родителей обманули с покупкой дома. Авторитет Фарид выселяет пенсионеров. Видео © T.me / SHOT

Как рассказал каналу врач-реаниматолог Вячеслав, его пожилые родители в 2021 году продали жильё в Москве и гараж, а на вырученные деньги купили себе дом в Гагре. Они выбирали место с подходящим для матери с опухолью мозга климатом. Местный житель Фарид, приходившийся Вячеславу давним другом, предложил свою помощь в покупке дома, который раньше был гостиницей. Он рассказал врачу, что приобрести дом самостоятельно тот не сможет, ведь законы Абхазии запрещают продажу такой недвижимости иностранцам.

Проблемы у родителей Вячеслава начались спустя несколько месяцев после переезда. Весной 2022 года Фарид попросил у них документы на дом, объяснив, что они ненадолго нужны ему, чтобы избраться в местные депутаты, после чего он их вернёт. Однако возвращать он ничего не стал — более того, начал требовать от супругов покинуть дом, угрожая в случае отказа прислать людей, которые "отрежут им головы". На фоне этого состояние страдающей онкологией женщины ухудшилось.

По словам Вячеслава, он просил помощи для своих родителей во всех возможных инстанциях, однако абхазские прокуратура и полиция не дали делу хода. Также пока что отмалчивается помощник президента страны. Мужчина подозревает, что власти негласно помогают Фариду, являющемуся местным авторитетом.

Реаниматолог уточнил, что сейчас его родители всё ещё находятся в купленном ими доме в Гагре, а Фарид и его отец постоянно наносят им визиты, требуя выселиться, пока не стало хуже. Вячеслав в отчаянии подал заявление в Прокуратуру Сочи, где в настоящее время проживает.