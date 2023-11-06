Участниц секс-вечеринок "бунга-бунга" выселяют с виллы Берлускони

Родственники экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони планируют выселить из принадлежавшей политику недвижимости бывших участниц эротических вечеринок "бунга-бунга", которые он устраивал. Об этом говорится в материале британской газеты Times.

По информации издания, эти женщины стали участницами судебных процессов, возникших после скандала вокруг вечеринок, которые в своё время устраивал бывший итальянский премьер. Также известно о том, что многим из них ежемесячно выплачивали по 2500 евро как компенсацию ущерба, который был нанесён их репутации. 3 ноября в СМИ сообщили о том, что родные Берлускони прекратили эти выплаты.

О вечеринках "бунга-бунга", проводившихся на вилле Берлускони, впервые стали говорить в 2010 году, когда сам политик позвонил в отделение полиции и попросил освободить 17-летнюю танцовщицу Кариму эль-Марук, задержанную за кражу браслета, стоившего несколько тысяч евро. Бывший премьер сказал полицейским, что задержанная ими девушка — племянница президента Египта Хосни Мубарака.

Скандал вокруг "бунга-бунга" вечеринок разразился в начале 2011 года. Следствие обвинило Берлускони в том, что женщины, которых он приглашал к себе, были проститутками, к тому же некоторые из них были несовершеннолетними, а сам он платил им за молчание об их с ним интимных отношениях. В 2013 году политику дали семь лет лишения свободы из-за связи с эль-Марук, которую ещё называли Руби – похитительница сердец. Правда, уже через год его оправдали в связи с "недостаточностью улик" и "отсутствием состава преступления". Сам Берлускони вину не признавал и заявлял, что "бунга-бунга" — не более чем изысканные ужины на его вилле.