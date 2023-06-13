Политолог объяснил, почему Берлускони был особенным политиком

Хорошее отношение итальянцев к России — в первую очередь заслуга ушедшего из жизни бывшего премьер-министра республики Сильвио Берлускони. Об этом заявил политический советник и генеральный директор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп" Сергей Маркелов. Он подчеркнул, что, несмотря на антироссийские тренды в европейских странах, Берлускони основал много российско-итальянских предприятий и политических обменов.

"Я считаю, что такое добродушное, реально хорошее внутреннее отношение итальянцев к России — это безусловно заслуга Берлускони", — отметил Маркелов в беседе с телеканалом "360".

Эксперт добавил, что Берлускони легко относился к политике и этим отличался от европейских коллег. Маркелов подчеркнул, что для экс-премьера Италии это было похоже на игру.

"Он гибкий, интересный, шустрый был. У него были свои деньги, никогда ни к кому особо не обращался за помощью, что политики делают регулярно, собирают деньги и фонды. У него было всё своё. Это позволяло ему быть самостоятельным", — рассказал Маркелов.

По его мнению, Берлускони сделал себя сам. Став миллиардером, он показал целым поколениям итальянцев, как можно жить. Маркелов считает, что это сделало экс-премьера Италии нехарактерным политиком, так как бизнесмен стремился решать проблемы, а не обходить их. В этом плане эксперт сравнил Берлускони с 45-м американским лидером Дональдом Трампом.