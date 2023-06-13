Политолог объяснил, почему Берлускони был особенным политиком
Эксперт Маркелов назвал хорошее отношение итальянцев к РФ заслугой Берлускони
Хорошее отношение итальянцев к России — в первую очередь заслуга ушедшего из жизни бывшего премьер-министра республики Сильвио Берлускони. Об этом заявил политический советник и генеральный директор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп" Сергей Маркелов. Он подчеркнул, что, несмотря на антироссийские тренды в европейских странах, Берлускони основал много российско-итальянских предприятий и политических обменов.
"Я считаю, что такое добродушное, реально хорошее внутреннее отношение итальянцев к России — это безусловно заслуга Берлускони", — отметил Маркелов в беседе с телеканалом "360".
Эксперт добавил, что Берлускони легко относился к политике и этим отличался от европейских коллег. Маркелов подчеркнул, что для экс-премьера Италии это было похоже на игру.
"Он гибкий, интересный, шустрый был. У него были свои деньги, никогда ни к кому особо не обращался за помощью, что политики делают регулярно, собирают деньги и фонды. У него было всё своё. Это позволяло ему быть самостоятельным", — рассказал Маркелов.
По его мнению, Берлускони сделал себя сам. Став миллиардером, он показал целым поколениям итальянцев, как можно жить. Маркелов считает, что это сделало экс-премьера Италии нехарактерным политиком, так как бизнесмен стремился решать проблемы, а не обходить их. В этом плане эксперт сравнил Берлускони с 45-м американским лидером Дональдом Трампом.
"Он был готов ошибаться, подниматься, снова возрождаться. На него было огромное давление информационное по личной жизни. Но парень выстоял, я считаю, из-за бизнесового подхода к политике", — уверен Маркелов.
Лайф напоминает, что Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни 12 июня. Известный политик умер в больнице Милана. Его состояние резко ухудшилось на фоне лейкоза. Президент России Владимир Путин назвал большим горем и невосполнимой потерей смерть своего друга Берлускони. По его мнению, бывший итальянский премьер был политиком мирового масштаба. Похороны состоятся 14 июня в Кафедральном соборе Милана.
Getty Images / Giorgio Cosulich