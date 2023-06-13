В честь Берлускони могут назвать стадион
Стадион итальянского футбольного клуба "Монца" могут назвать в честь Берлускони
Стадион футбольного клуба "Монца" "Бриантео". Обложка © Wikipedia
Домашний стадион итальянского футбольного клуба "Монца" могут назвать в честь бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, который ушёл из жизни 12 июня. С соответствующим предложением выступил городской совет Монцы, текст заявления приводит сайт журналиста телеканала Sky Sports Джанлуки ди Марцио.
"Городской совет поручает принять резолюцию, касающуюся запроса о присвоении стадиону "Бриантео" имени Сильвио Берлускони", — говорится в сообщении.
В заявлении также отмечается, что имя Берлускони "навсегда останется связанным" с "Монцей", потому что под его руководством клуб достиг исторического результата — пробился в высший дивизион чемпионата Италии и сумел сохранить прописку на следующий сезон.
Берлускони был владельцем итальянского "Милана" с 1986 по 2016 год. За этот период команда выиграла множество турниров, в том числе Лигу чемпионов. В 2018 году Берлускони стал владельцем "Монцы", которая на тот момент выступала в третьем дивизионе. Весной 2022 года клуб впервые вышел в элитный дивизион национального первенства — серию A. В дебютном сезоне "Монца" заняла 11-е место.
Напомним, Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни 12 июня. Известный политик умер в больнице в Милане. Его состояние резко ухудшилось на фоне лейкоза. Президент России Владимир Путин назвал большим горем и невосполнимой потерей смерть своего друга Берлускони. По его мнению, бывший итальянский премьер был политиком мирового масштаба. Похороны состоятся 14 июня в Кафедральном соборе Милана.