В честь Берлускони могут назвать стадион

В заявлении также отмечается, что имя Берлускони "навсегда останется связанным" с "Монцей", потому что под его руководством клуб достиг исторического результата — пробился в высший дивизион чемпионата Италии и сумел сохранить прописку на следующий сезон.

Берлускони был владельцем итальянского "Милана" с 1986 по 2016 год. За этот период команда выиграла множество турниров, в том числе Лигу чемпионов. В 2018 году Берлускони стал владельцем "Монцы", которая на тот момент выступала в третьем дивизионе. Весной 2022 года клуб впервые вышел в элитный дивизион национального первенства — серию A. В дебютном сезоне "Монца" заняла 11-е место.