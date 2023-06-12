"Будем помнить тебя": Медведев трогательно простился с Сильвио Берлускони на итальянском

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев простился с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони на языке этой страны. Соответствующий пост он оставил в "Твиттере".

"Мы плачем вместе с тобой, Италия. Сильвио был твоим патриотом. Мы будем помнить тебя!" — написал Медведев.