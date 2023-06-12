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12 июня, 18:09

"Будем помнить тебя": Медведев трогательно простился с Сильвио Берлускони на итальянском

Медведев на итальянском простился с Сильвио Берлускони

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев простился с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони на языке этой страны. Соответствующий пост он оставил в "Твиттере".

"Мы плачем вместе с тобой, Италия. Сильвио был твоим патриотом. Мы будем помнить тебя!" — написал Медведев.

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Лайф напоминает, что Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни 12 июня. Политик умер в больнице в Милане. Его состояние резко ухудшилось на фоне лейкоза. Президент России Владимир Путин назвал большим горем и невосполнимой потерей смерть своего друга Берлускони. По его мнению, бывший итальянский премьер был политиком мирового масштаба. Берлускони всегда призывал к диалогу с Россией. Похороны состоятся 14 июня в Кафедральном соборе Милана.

Обложка ©

ТАСС / Екатерина Штукина, © Getty Images / Vincenzo Lombardo

Никита Осипов
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