Украинский сайт "Миротворец" издевательски отреагировал на смерть Берлускони
Украинский сайт "Миротворец" пометил умершего Берлускони как "ликвидированного"
Украинский сайт "Миротворец" издевательски прокомментировал смерть бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. Портал пометил страницу политика как "ликвидированного".
"Самоликвидировался 12.06.2023", — именно так отреагировали редакторы сайта на смерть Берлускони.
К слову, ещё при жизни Берлускони поместили в базу "Миротворца". Причиной ненависти стала поездка политика в 2015 году в Ялту вместе с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Берлускони неоднократно делал нелестные высказывания о нынешнем руководстве Украины.
Лайф напоминает, что Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни 12 июня. Политик умер в больнице в Милане. Президент России Владимир Путин назвал большим горем и невосполнимой потерей смерть его друга Берлускони. По его мнению, бывший итальянский премьер был политиком мирового масштаба. Похороны Берлускони состоятся 14 июня в Кафедральном соборе Милана.
ТАСС / ROPI via ZUMA Press / Luigi Mistrulli