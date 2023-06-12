Украинский сайт "Миротворец" издевательски отреагировал на смерть Берлускони

К слову, ещё при жизни Берлускони поместили в базу "Миротворца". Причиной ненависти стала поездка политика в 2015 году в Ялту вместе с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Берлускони неоднократно делал нелестные высказывания о нынешнем руководстве Украины.