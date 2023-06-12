"Против системы": Эксперт отметила особое отношение Берлускони к Донбассу
Эксперт Маслова: Берлускони считал, что Донбасс имеет право на самоопределение
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони всегда призывал к диалогу с Россией и говорил о праве Донбасса на самоопределение. Об этом заявила старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД РФ Елена Маслова.
Она напомнила, что в кризисных ситуациях политик стремился не занимать определённую сторону и видел себя в качестве медиатора. Так произошло и во время украинского конфликта.
"Говорил о том, что необходимо говорить с Россией, о том, что Донбасс имеет право на самоопределение. Он мог себе это позволить, поскольку Берлускони — это тот человек, который может идти против системы, потому что он сам является системой", — сказала Маслова в беседе с телеканалом "Звезда".
Кроме того, эксперт обратила внимание на то, что политик четырежды избирался главой кабмина и проработал в этой должности довольно долго для Италии — страны, где премьеры меняются каждый год. Елена Маслова также отметила, что Берлускони видел РФ частью пространства евробезопасности.
"Особенно это было актуально в начале 90-х годов. Ему нравилось лично принимать участие во всём. Это стиль его политики", — добавила Маслова.
Лайф напоминает, что Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни 12 июня. Политик ушёл из жизни в больнице в Милане. Президент России Владимир Путин назвал большим горем и невосполнимой потерей смерть его друга Берлускони. По его мнению, бывший итальянский премьер был политиком мирового масштаба. Похороны Берлускони состоятся 14 июня в Кафедральном соборе Милана.
ТАСС / ROPI via ZUMA Press / Antimiani