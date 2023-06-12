"Против системы": Эксперт отметила особое отношение Берлускони к Донбассу

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони всегда призывал к диалогу с Россией и говорил о праве Донбасса на самоопределение. Об этом заявила старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД РФ Елена Маслова.

Она напомнила, что в кризисных ситуациях политик стремился не занимать определённую сторону и видел себя в качестве медиатора. Так произошло и во время украинского конфликта.

"Говорил о том, что необходимо говорить с Россией, о том, что Донбасс имеет право на самоопределение. Он мог себе это позволить, поскольку Берлускони — это тот человек, который может идти против системы, потому что он сам является системой", — сказала Маслова в беседе с телеканалом "Звезда".

Кроме того, эксперт обратила внимание на то, что политик четырежды избирался главой кабмина и проработал в этой должности довольно долго для Италии — страны, где премьеры меняются каждый год. Елена Маслова также отметила, что Берлускони видел РФ частью пространства евробезопасности.