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12 июня, 15:18

"Против системы": Эксперт отметила особое отношение Берлускони к Донбассу

Эксперт Маслова: Берлускони считал, что Донбасс имеет право на самоопределение

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони всегда призывал к диалогу с Россией и говорил о праве Донбасса на самоопределение. Об этом заявила старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД РФ Елена Маслова.

Она напомнила, что в кризисных ситуациях политик стремился не занимать определённую сторону и видел себя в качестве медиатора. Так произошло и во время украинского конфликта.

"Говорил о том, что необходимо говорить с Россией, о том, что Донбасс имеет право на самоопределение. Он мог себе это позволить, поскольку Берлускони — это тот человек, который может идти против системы, потому что он сам является системой", — сказала Маслова в беседе с телеканалом "Звезда".

Кроме того, эксперт обратила внимание на то, что политик четырежды избирался главой кабмина и проработал в этой должности довольно долго для Италии — страны, где премьеры меняются каждый год. Елена Маслова также отметила, что Берлускони видел РФ частью пространства евробезопасности.

"Особенно это было актуально в начале 90-х годов. Ему нравилось лично принимать участие во всём. Это стиль его политики", — добавила Маслова.

Внезапная смерть: В Италии рассказали о последних днях жизни Берлускони

Внезапная смерть: В Италии рассказали о последних днях жизни Берлускони

Лайф напоминает, что Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни 12 июня. Политик ушёл из жизни в больнице в Милане. Президент России Владимир Путин назвал большим горем и невосполнимой потерей смерть его друга Берлускони. По его мнению, бывший итальянский премьер был политиком мирового масштаба. Похороны Берлускони состоятся 14 июня в Кафедральном соборе Милана.

Обложка ©

ТАСС / ROPI via ZUMA Press / Antimiani

Никита Осипов
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