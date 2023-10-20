The Guardian: Наследники Берлускони хотят избавиться от 25 тысяч его картин
Пятеро наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони хотят ликвидировать коллекцию политика, которая включает 25 тысяч картин, сообщает The Guardian.
По словам издания, сами картины особой ценности не несут, однако аренда склада в Милане обходится наследникам в €800 тысяч в год, поэтому они и решили избавиться от них. Друг бывшего премьера Витторио Сгарби рассказал, что ликвидация коллекции не несёт больших художественных потерь, по словам экс-сотрудника Минкульта Италии, многие работы Берлускони покупал во время бессонницы в "магазине на диване".
Однако наследники решили сохранить самые ценные экземпляры, а резиденцию Берлускони в Аркоре для деловых встреч превратить в музей.
Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году 12 июня. По данным СМИ, политик ушёл из жизни в больнице в Милане.
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