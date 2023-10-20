The Guardian: Наследники Берлускони хотят избавиться от 25 тысяч его картин

По словам издания, сами картины особой ценности не несут, однако аренда склада в Милане обходится наследникам в €800 тысяч в год, поэтому они и решили избавиться от них. Друг бывшего премьера Витторио Сгарби рассказал, что ликвидация коллекции не несёт больших художественных потерь, по словам экс-сотрудника Минкульта Италии, многие работы Берлускони покупал во время бессонницы в "магазине на диване".