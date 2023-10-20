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20 октября, 18:52

The Guardian: Наследники Берлускони хотят избавиться от 25 тысяч его картин

Пятеро наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони хотят ликвидировать коллекцию политика, которая включает 25 тысяч картин, сообщает The Guardian.

По словам издания, сами картины особой ценности не несут, однако аренда склада в Милане обходится наследникам в €800 тысяч в год, поэтому они и решили избавиться от них. Друг бывшего премьера Витторио Сгарби рассказал, что ликвидация коллекции не несёт больших художественных потерь, по словам экс-сотрудника Минкульта Италии, многие работы Берлускони покупал во время бессонницы в "магазине на диване".

Однако наследники решили сохранить самые ценные экземпляры, а резиденцию Берлускони в Аркоре для деловых встреч превратить в музей.

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Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году 12 июня. По данным СМИ, политик ушёл из жизни в больнице в Милане.

Обложка ©

Getty Images / Corbis / Alessandra Benedetti

Александра Мышляева
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