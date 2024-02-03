Москвичка с тремя детьми переехала в подъезд и сдала квартиру
Московская прокуратура выяснит, почему мать с тремя детьми съехала в подъезд
Москвичка сдала квартиру и переехала с детьми прямо на лестничную площадку. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
На востоке Москвы женщина с тремя детьми поселилась в подъезде многоэтажки. При этом в собственную квартиру в этом же доме она пустила арендаторов. В ситуации уже разбирается прокуратура.
"Преображенская межрайонная прокуратура контролирует соблюдение жилищных прав троих несовершеннолетних детей и их семьи", — говорится в сообщении пресс-службы столичного надзорного ведомства.
Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, изначально план был другой. Свою квартиру москвичка планировала сдать, а снять что-то поскромнее, чтобы заработать на разнице. Однако со съёмным жильём не срослось, а собственность — уже в аренде по договору. В результате женщина вместе с детьми и вещами переехала в подъезд дома. Где все они моются и куда ходят в туалет, неизвестно.
Москвичка сдала квартиру и переехала с детьми прямо на лестничную площадку. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Ранее Life.ru сообщал, что у москвички украли документы на квартиру, пока присматривали за её 36 кошками. Пострадавшая обратилась в полицию, которая начала проверку.