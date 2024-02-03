Москвичка с тремя детьми переехала в подъезд и сдала квартиру

На востоке Москвы женщина с тремя детьми поселилась в подъезде многоэтажки. При этом в собственную квартиру в этом же доме она пустила арендаторов. В ситуации уже разбирается прокуратура.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, изначально план был другой. Свою квартиру москвичка планировала сдать, а снять что-то поскромнее, чтобы заработать на разнице. Однако со съёмным жильём не срослось, а собственность — уже в аренде по договору. В результате женщина вместе с детьми и вещами переехала в подъезд дома. Где все они моются и куда ходят в туалет, неизвестно.