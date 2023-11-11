Впавшая в кому москвичка доверила соседям кормить 36 кошек и лишилась документов на квартиру
У москвички украли документы на квартиру, пока присматривали за её 36 кошками
Москвичка, у которой украли документы и драгоценности. Фото © t.me / SHOT
В Москве женщина впала в диабетическую кому, а когда очнулась, то узнала, что из её квартиры пропали документы и драгоценности. Пострадавшая подозревает соседей и волонтёров, которым оставляла ключи для присмотра за питомцами. О случившемся пишет SHOT.
58-летняя жительница района Очаково-Матвеевское попала в больницу с диабетом, потерей памяти и заражением крови в конце октября. Перед госпитализацией она попросила соседей и волонтёров присмотреть за 36 кошками и тремя собаками. Придя в себя после комы, москвичка позвонила 38-летней дочери и попросила съездить проверить квартиру.
По словам женщины, среди её вещей не нашлись документы на квартиру и колье с сапфирами. Она обратилась в полицию, которая начала проверку. Сейчас устанавливается сумма ущерба.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестные украли телефон за 170 тысяч рублей у российской актрисы Ксении Утехиной, пока та была на съёмках нового фильма. Артистка обратилась в полицию. Начата проверка.