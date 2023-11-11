Впавшая в кому москвичка доверила соседям кормить 36 кошек и лишилась документов на квартиру

В Москве женщина впала в диабетическую кому, а когда очнулась, то узнала, что из её квартиры пропали документы и драгоценности. Пострадавшая подозревает соседей и волонтёров, которым оставляла ключи для присмотра за питомцами. О случившемся пишет SHOT.

58-летняя жительница района Очаково-Матвеевское попала в больницу с диабетом, потерей памяти и заражением крови в конце октября. Перед госпитализацией она попросила соседей и волонтёров присмотреть за 36 кошками и тремя собаками. Придя в себя после комы, москвичка позвонила 38-летней дочери и попросила съездить проверить квартиру.

По словам женщины, среди её вещей не нашлись документы на квартиру и колье с сапфирами. Она обратилась в полицию, которая начала проверку. Сейчас устанавливается сумма ущерба.