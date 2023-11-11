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11 ноября, 13:41

Впавшая в кому москвичка доверила соседям кормить 36 кошек и лишилась документов на квартиру

У москвички украли документы на квартиру, пока присматривали за её 36 кошками

<p>Москвичка, у которой украли документы и драгоценности. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59244" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Москвичка, у которой украли документы и драгоценности. Фото © t.me / SHOT

В Москве женщина впала в диабетическую кому, а когда очнулась, то узнала, что из её квартиры пропали документы и драгоценности. Пострадавшая подозревает соседей и волонтёров, которым оставляла ключи для присмотра за питомцами. О случившемся пишет SHOT.

58-летняя жительница района Очаково-Матвеевское попала в больницу с диабетом, потерей памяти и заражением крови в конце октября. Перед госпитализацией она попросила соседей и волонтёров присмотреть за 36 кошками и тремя собаками. Придя в себя после комы, москвичка позвонила 38-летней дочери и попросила съездить проверить квартиру.

По словам женщины, среди её вещей не нашлись документы на квартиру и колье с сапфирами. Она обратилась в полицию, которая начала проверку. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

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Татьяна Миссуми
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