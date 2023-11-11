Регион

Уведомления отключены

11 ноября, 12:43

У актрисы Ксении Утехиной украли телефон за 170 тысяч на съёмках в центре Москвы

<p>Актриса Ксения Утехина. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/563905/foto/1126004/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актриса Ксения Утехина. Обложка © kino-teatr.ru

В центре Москвы неизвестные украли телефон за 170 тысяч рублей у российской актрисы Ксении Утехиной, пока та была на съёмках нового фильма. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

По его данным, всё произошло 6 ноября в ресторане, расположенном в одном из самых модных районов столицы — на Патриарших прудах. Вечером в понедельник 23-летняя артистка зашла в туалет заведения, чтобы переодеться для съёмок, а смартфон почти за 200 тысяч рублей положила на раковину.

Забыв про гаджет, она ушла позировать перед камерой, а когда вернулась, его в уборной уже не было. Актриса обратилась в полицию с просьбой найти воришку и вернуть ей мобильный. Начата проверка.

"Дед-Рэмбо" одним приёмом отправил вора в нокаут и заставил вернуть украденный телефон ребёнку

"Дед-Рэмбо" одним приёмом отправил вора в нокаут и заставил вернуть украденный телефон ребёнку

Ранее Лайф рассказывал, как в сентябре неизвестные обокрали звезду юмористического шоу "Уральских пельменей" и "опасного" свёкра Коляна из сериала "Реальные пацаны" Сергея Ершова. Злоумышленники вскрыли машину артиста и украли рюкзак с ноутбуком. В нём находились материалы по новому сериалу для телеканала СТС.

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров