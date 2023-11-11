У актрисы Ксении Утехиной украли телефон за 170 тысяч на съёмках в центре Москвы

В центре Москвы неизвестные украли телефон за 170 тысяч рублей у российской актрисы Ксении Утехиной, пока та была на съёмках нового фильма. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

По его данным, всё произошло 6 ноября в ресторане, расположенном в одном из самых модных районов столицы — на Патриарших прудах. Вечером в понедельник 23-летняя артистка зашла в туалет заведения, чтобы переодеться для съёмок, а смартфон почти за 200 тысяч рублей положила на раковину.

Забыв про гаджет, она ушла позировать перед камерой, а когда вернулась, его в уборной уже не было. Актриса обратилась в полицию с просьбой найти воришку и вернуть ей мобильный. Начата проверка.