Самые красивые кадры: Топ-10 мест для весенних фотосессий в разных уголках России

Весна — это время обновления и возрождения. После долгой зимы, когда природа спит, в марте-апреле всё оживает: деревья цветут, трава зеленеет, птицы возвращаются из тёплых стран. Это время перехода от темноты и холода к свету и теплу, что влияет на настроение и энергию.

Гуляя на свежем воздухе, мы можем наблюдать за процессом пробуждения природы, что вызывает у нас оптимизм, радость и вдохновение. Весна символизирует новый этап жизни, возможность начать всё заново, поэтому мы испытываем желание изменений, развития и роста. Многие также хотят оказаться в красивом месте и сделать тематические фотографии. Но куда пойти? Парк Галицкого с арт-объектами, Ботанический сад МГУ, замок Гарибальди, напоминающий о Франции, — эксперты сервиса путешествий "Туту" нашли десять мест для весенних фотосессий в разных уголках России.

Ботанический сад МГУ, Москва

Фото © Wikipedia / Jabberwocky

Ботанический сад МГУ на Ленинских горах — одно из немногих мест в России, где можно увидеть цветение сакуры. Новый сезон начался в саду с 16 апреля. До 21 апреля там будет проходить серия мероприятий, посвящённых открытию и подготовке к празднованию 270-го дня рождения МГУ (его отметят в следующем году). Посетители увидят первоцветы, смогут попасть на лекцию и поучаствовать в мастер-классе. И, конечно, сделать отличные фотографии.

Курортный район, Санкт-Петербург

Фото © Shutterstock / FOTODOM

К Курортному району на побережье Финского залива относятся Комарово, Репино и другие посёлки, куда многие жители Петербурга любят приезжать на выходные. Природа здесь просто невероятная: высокие сосны, длинная береговая линия, реки и озеро. Фотографии на Комаровском берегу наверняка соберут много лайков в соцсетях: пройдитесь по пляжу или устройтесь на террасе ресторана с чашкой кофе.

Торгашинский хребет, Красноярск

На вершину Торгашинского хребта ведёт лестница, которая считается самой длинной в России, — целых 1683 ступеньки. Лучшие фотографии получаются на смотровых площадках, откуда открывается вид на Красноярск и горные вершины. Если хочется сделать романтичные снимки, лучше прийти на лестницу ближе к вечеру — в темноте она красиво подсвечивается.

Левбердон, Ростов-на-Дону

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если за окном весна, а вы в Ростове-на-Дону, значит, самое время отправиться на Левбердон — левый берег Дона. Обычно местные там просто отдыхают: купаются, жарят шашлыки, проводят выходные на турбазах с друзьями. Здесь много живописных мест: крутую фотосессию можно устроить прямо на пляже на закате. Сейчас аэропорт Платов временно не принимает воздушные суда и попасть в Ростов можно на автобусе или поезде.

Парк Галицкого, Краснодар

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Парк "Краснодар", он же парк Галицкого, — одна из главных достопримечательностей города. В парке много ярких арт-объектов, а также редких деревьев. Например, делоникс, покрывающийся ярко-красными цветами, и сиреневая жакаранда. Не так давно в парке расцвела слива "Нигра" — поверьте, она не менее красива, чем сакура. А в японском саду на территории парка растут азалии, магнолии, клёны и дубы.

Замок Гарибальди, Самарская область

Фото © Shutterstock / FOTODOM

В селе Хрящёвка Самарской области находится архитектурный комплекс, напоминающий самый настоящий европейский замок. Он настолько колоритный, что десятки туристов приезжают сюда, чтобы устроить костюмированную фотосессию. Внутри замка ведутся отделочные работы, и путешественников туда не пускают, зато снаружи можно ходить и фотографироваться сколько угодно. Рядом — Волга и пляж с белым песком.

Музей-заповедник "Дивногорье", Воронежская область

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Музей-заповедник "Дивногорье" — одно из самых необычных мест в России. Всё дело, конечно же, в природе: на поверхность земли выходят белые меловые отложения. Здесь даже есть монастырь, вырубленный в горе этого минерала. Меловые столбы называют дивами — отсюда и название местности. Если выбрать одежду, которая развевается на ветру, фото должны получиться эффектными.

Парк "Никола-Ленивец", Калужская область

Фото © Shutterstock / FOTODOM

В Калужской области нельзя пропустить парк "Никола-Ленивец" с арт-объектами, созданными художником Николаем Полисским и его коллегами. Одни из самых известных объектов, идеально вписанных в ландшафт, — "Бобур", "Белые ворота", "Жар-птица" и "Маяк". Парк находится на территории заповедника "Угра" — это особо охраняемая территория.

Гора Левитана, Плёс, Ивановская область

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Уютный Плёс никого не оставляет равнодушным: любители искусства знают его как город Левитана, а фанаты гастрономии ценят за рыбные углы и новые ресторанные открытия. Обычно в Плёс рекомендуют приезжать золотой осенью, но весной здесь не менее красиво. За самыми вдохновляющими видами и классными фотографиями поднимайтесь на гору Левитана.

Парк Победы у мемориального комплекса "Журавли", Саратов