Число участников программы "Время героев" непосредственно с передовой превзошло ожидания

Завершилось тестирование на президентскую образовательную программу для бойцов и ветеранов спецоперации (СВО) "Время героев". Как рассказал руководитель блока оценочных мероприятий Павел Безручко, тестирование прошло успешно и военные показали довольно высокие баллы.

"Тестирование завершилось, оно прошло успешно. Из тех участников, которые были допущены, тестирование завершили около 80%. Это отличный показатель, который свидетельствует о высокой мотивации и подготовленности участников", — отметил он.

Несмотря на отсутствие устойчивой связи и других технических условий, число участников с передовой превзошло ожидаемые цифры. Даже находясь в сложной ситуации, бойцы старались найти возможность пройти онлайн-тестирование в соответствии со всеми требованиями, которых было немало.

Уже сейчас могу сказать, что средние баллы, которые получили участники, довольно высокие. Это говорит как о значительном управленческом потенциале участников и ветеранов СВО, так и о высокой степени дисциплины: они смогли, несмотря на сложные условия, собраться, сконцентрироваться и пройти через этот этап. Павел Безручко Руководитель блока оценочных мероприятий программы "Время героев"

Напомним, что о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" объявил президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию в феврале 2024 года. Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Проект предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.