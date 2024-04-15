Алексей Комиссаров: Программа "Время героев" будет проводиться регулярно

Среди подавших заявки на президентскую образовательную программу "Время героев" очень много военных, в том числе тех, кто прямо сейчас находится на фронте. Об этом сообщил ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, комментируя результаты завершившейся 8 апреля регистрации.

"Количество поданных заявок превзошло самые смелые ожидания. Всего на участие в программе "Время героев" было подано более 44 тысяч заявок. Это ещё раз подтверждает востребованность инициативы президента России Владимира Владимировича Путина среди участников и ветеранов СВО", — подчеркнул Комиссаров.

Бойцы, которые подошли под все требования, но по объективным причинам не имели технической возможности для регистрации, всё равно получат доступ к программе. Для этого в филиалах РАНХиГС будут открыты постоянно действующие пункты оценки. Комиссаров добавил, что туда можно будет прийти и подать заявку, а также пройти отборочные испытания в удобное время.

"Программа "Время героев", согласно поручению президента, будет регулярной. Поэтому такие [кто не прошёл отбор] бойцы смогут подать заявки, пройти тестирование и принять участие в обучении на следующих потоках. О начале новых этапов отбора на программу "Время героев" мы сообщим дополнительно", — приводит пресс-служба программы слова ректора.

При этом тем, кто не прошёл отбор, дадут возможность пройти онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. До конца мая каждый из участников получит приглашение на обучение по дистанционной программе "Эффективное управление в системе публичной власти" и доступ к "Базе знаний", включающей более 100 онлайн-курсов.