Ректор РАНХиГС рассказал, как проходит отбор участников на программу "Время героев"

До завершения регистрационного этапа программы "Время героев" остаётся меньше двух недель. Проект предусмотрен для участников специальной военной операции (СВО) и ветеранов боевых действий. Обучаясь в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте России, они смогут стать государственными управленцами и муниципальными служащими. Как подчеркнул ректор вуза и гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, боевой опыт для этой программы — обязательное условие.

"Программа создана для участников и ветеранов боевых действий. Гражданские служащие таковыми не являются. То есть, если у человека есть документ о том, что он принимал участие в боевых действиях, он может подать заявку на участие в программе", — отметил он в беседе с газетой "Известия".

С момента старта программы прошло три недели. Для героев и на передовой, и в тылу организаторы стремятся создать комфортные условия для подачи заявки. При этом участникам, которые не прошли отбор, можно будет снова подготовиться, обучаясь на платформе РАНХиГС.

К отбору допускаются и участники спецоперации, которые не являются военнослужащими Минобороны, например, бывшие или действующие сотрудники Росгвардии и МВД. Главное, чтобы они удовлетворяли следующим требованиям: участие в боевых действиях в рамках СВО, российское гражданство, высшее образование и отсутствие судимости.

"Мы ждём и тех, кто принимал участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с мая 2014 года", — добавил Комиссаров.

С участниками будут работать ведущие руководители из Администрации Президента, кабмина и госкорпораций. Обучение пройдёт в смешанном формате и будет включать как очные сессии, так и самостоятельную работу. Продолжительность такой программы должна составить около двух лет.