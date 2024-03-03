"Такие люди не предадут": В Севастополе поддержали программу "Время героев" и уже начали отбор кандидатов

Кадровая программа "Время героев", инициированная президентом России Владимиром Путиным, не только крайне своевременна и актуальна для страны в целом, но также позволит ветеранам СВО, солдатам и офицерам, которые сейчас сражаются на фронте, продолжить карьеру на гражданских должностях, выйти на ведущие позиции в различных областях. Об этом Life.ru заявил Алексей Парикин — первый заместитель губернатора Севастополя, сам бывший военный, прошедший путь от стрелка до помощника командира части.

"Уверен, делая ставку на наших военных, которые смогут получить новые знания по этой программе, получить новые путёвки в жизнь, государство только выиграет! Первые результаты, думаю, мы увидим очень скоро. Такие люди действительно не подведут и не предадут. И, убеждён, смогут впоследствии выйти на лидерские позиции по самым различным профессиональным направлениям и пополнить кадровую элиту Российской Федерации", — подчеркнул Парикин.

Он также рассказал, что в Севастополе уже активно ведётся подбор кандидатур для участия в программе "Время героев", первые пять уже отобраны.