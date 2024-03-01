Депутат ГД — о программе "Время героев": Армейский опыт всегда ценится на гражданке

Депутат Госдумы Виктор Селиверстов поддержал президента РФ Владимира Путина, который назвал военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, настоящей элитой страны. По словам Селиверстова, который сам является полковником запаса, те качества, которые воспитывает армейская жизнь и боевое братство, не даст никакой университет, а вот адаптироваться к управленческой работе на "гражданке" военные смогут быстро, особенно с помощью такой мощной кадровой программы, как "Время героев".

"Мне, как бывшему военному, полковнику, такое решение Владимира Путина и такие характеристики людей, на которых он делает ставку в будущем страны, особенно отзываются. Потому что опыт, те навыки, которые формирует служба в армии, всегда ценны на "гражданке". Да, обучение, адаптация, получение новых знаний для работы управленцев, безусловно, нужны. Но преданность Родине, долгу, умение брать на себя ответственность за других людей и быстро принимать решения в реальных боевых условиях, которые присущи военным, гораздо важнее", — подчеркнул парламентарий, который сам с 1971 по 1998 год служил на офицерских должностях в Вооружённых силах СССР и Российской Федерации.

Из собственного опыта Селиверстов знает, что, даже прослужив более 27 лет в армии, очень быстро можно адаптироваться к управленческой работе на гражданке, а те качества, которые военные получают в армии, не даст никакой университет.

"Я всегда использовал армейский опыт и главные принципы — защита интересов страны и людей, честь и достоинство. Если идти на любую управленческую должность с таким подходом, то всё получится, потому что именно в этом основа. А дополнительные знания и навыки всегда можно приобрести в процессе обучения и работы", — добавил собеседник Life.ru.