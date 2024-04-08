Завершился приём заявок на программу "Время героев" для участников СВО

На участие в новой президентской образовательной программе для бойцов и ветеранов спецоперации (СВО) "Время героев" поступило более 44 тысяч заявок. Регистрация завершилась в понедельник, 8 апреля, в 12:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба программы.

"Завершился этап регистрации заявок на первый поток президентской образовательной программы "Время героев". Всего на программу поступило 44 327 заявок от представителей всех регионов России", — говорится в сообщении.

До конца мая каждый, кто пройдёт отбор, получит приглашение на обучение по онлайн-программе "Эффективное управление в системе публичной власти". Она даст возможность познакомиться с современными технологиями и методами руководства, а также поможет улучшить навыки командной работы и развить лидерские качества, необходимые для управленца. Сама программа состоит из девяти курсов и итогового тестирования. Кроме того, для каждого, кто в срок завершил этап регистрации, будет открыт доступ к "Базе знаний", включающей свыше 100 онлайн-курсов.