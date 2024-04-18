Львова-Белова посетила ДНР и наградила бойцов знаком "Защитник семьи и детей"

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила Донецкую Народную Республику в рамках рабочей поездки. Об этом говорится на официальном сайте омбудсмена.

Львова-Белова наградила российских военнослужащих за спасение детей и семей с детьми из зоны боевых действий. Фото © Сайт уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

В ходе поездки Львова-Белова повстречалась с участниками СВО и передала им гуманитарную помощь, в частности рюкзаки с сухпайками и предметами первой необходимости, а также бензиновые генераторы. Кроме того, она впервые наградила их недавно учреждёнными нагрудными знаками "Защитник семьи и детей".

"Очень ценно, что нагрудный знак уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка впервые вручается здесь. Уверена, наша награда найдёт ещё не одного героя. И это станет новой доброй традицией института уполномоченных по правам ребёнка", — говорится в публикации омбудсмена.

Одной из главных задач, которые стояли перед Львовой-Беловой во время поездки в Донецкую Народную Республику, было оказание помощи региону в создании системы для профилактики социального сиротства. В частности, она посетила детский дом в Енакиеве, чтобы узнать, как его воспитанники оказались в учреждении и как им можно помочь в воссоединении с родными. Эта работа ведётся также и в других новых регионах РФ: ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Львова-Белова посетила социальный приют для сирот. Фото © Сайт уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

А ещё омбудсмен вместе с членами благотворительного фонда "Страна для детей" передала продукты и детские рюкзаки с подарками для семей в посёлке Новолуганском. Кроме того, она приняла заявки на ремонт разрушенной жилплощади и предложила помощь в организации отдыха.

Львова-Белова посетила СИЗО в Мариуполе, где содержатся подростки. Фото © Сайт уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Помимо вышеперечисленного Львова-Белова побывала и в Республиканском травматологическом центре Министерства здравоохранения региона, не забыв подарки для всех пациентов детского отделения. Также она посетила СИЗО в Мариуполе и побеседовала с четырьмя находящимися под следствием подростками, убедившись, что их содержат в достойных условиях.