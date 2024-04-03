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3 апреля, 11:48

Львова-Белова открыла XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка

В Тюмени с 3 по 4 апреля проходит XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Участниками мероприятия также стали представители законодательной власти и эксперты.

Открыла съезд уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова — она зачитала приветствие российского лидера Владимира Путина. В обращении к собравшимся глава государства напомнил, что 2024-й объявлен в России Годом семьи. Львова-Белова же указала, что правозащитники уделяют большое внимание поддержке многодетных; семей, воспитывающих детей с инвалидностью; семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также семей участников СВО.

"По поручению президента мы занимались и занимаемся помощью детям в зоне специальной военной операции. Если по каким-то причинам дети не могут воссоединиться с их близкими на территории Украины или России, мы помогаем им в этом, радуясь каждой встрече", — отметила детский омбудсмен.

По её словам, уже 64 ребёнка воссоединились с родными на Украине и в других государствах, а шесть детей вернулись к четырём семьям в РФ. Другой актуальной темой съезда стала реабилитация родителей с алко- и наркозависимостью. Как подчеркнула Львова-Белова, у Тюменской области большой опыт разрешения таких ситуаций.

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В ходе съезда Львова-Белова также затронула тему теракта в "Крокусе". По её словам, в результате случившегося восемь детей стали круглыми сиротами.

Обложка ©

Пресс-служба уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка

Никита Осипов
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