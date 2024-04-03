Львова-Белова: После теракта в "Крокусе" восемь детей остались круглыми сиротами
Восемь детей стали круглыми сиротами после теракта, который произошёл 22 марта в подмосковном "Крокусе", сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. По её словам, данным вопросом начали заниматься после того, как выяснилось, что без родителей в результате ужасной трагедии остался 13-летний мальчик. Тогда специалисты начали просматривать списки всех погибших и пострадавших.
"Таким образом мы выявили сразу восемь детей, которые остались круглыми сиротами", — сказала Львова-Белова журналистам после открытия XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка, который проходит в Тюмени.
Детский омбудсмен отметила, что сейчас оформлением опеки над этими сиротами занимаются их ближайшие родственники. По последним данным, среди пострадавших при теракте в "Крокусе" семеро детей, двое из них лечатся дома, а пять — в больнице. В тяжёлом состоянии находятся двое несовершеннолетних, добавила Львова-Белова.
Ранее стало известно, что тела 84 человек, которые погибли при теракте в "Крокусе", передали родственникам. По данным экстренных служб, всего в морге, расположенном в Тарном проезде в Царицыне, пока опознали 87 человек.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли стрельбу, после чего устроили пожар и скрылись. В тот момент в здании ожидалось начало концерта рок-группы "Пикник". Боевиков задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. Трагедия унесла минимум 144 жизни, а пострадавшими числятся более 550 человек. Нападавших заключили под стражу 24 марта. Также в СИЗО отправили соучастников террористов — отца и двух сыновей, продавших им использованный в тот вечер автомобиль, и мужчину, сдавшего квартиру главарю банды. Позднее стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов дела.
TACC / EPA