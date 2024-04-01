На стимулирование рождаемости выделят 75 миллиардов рублей до 2030 года
Путин поручил выделить 75 миллиардов рублей на повышение рождаемости
Президент России Владимир Путин распорядился выделить не менее 75 миллиардов рублей регионам с коэффициентом рождаемости ниже среднего уровня по стране. Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству РФ разработать нацпроект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе <...> повышение к 2030 году рождаемости в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского уровня, предусмотрев выделение в 2025–2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 75 миллиардов рублей", — говорится в тексте.
Ответственным за исполнение поручения назначен глава кабмина Михаил Мишустин. Отчитаться по факту выполнения он должен до 1 сентября текущего года.
Напомним, 29 февраля Путин в своём Послании к Федеральному собранию заявил о запуске нацпроекта "Семья". В рамках этой программы глава государства предложил продлить выплаты материнского капитала и программу семейной ипотеки по кредитной ставке 6% до 2030 года, а также увеличить налоговый вычет на второго ребёнка до 2800 рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребёнка — до 6000 рублей в месяц.
Freepik / rawpixel.com