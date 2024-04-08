Теракт в "Крокусе" оставил сиротами девять детей

После теракта в "Крокус сити холле" сиротами остались девять детей из шести семей. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. По её словам, опекунами стали родные несовершеннолетних.

"Сиротами остались девять детей из шести семей. Слава богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то — бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли", — написала Львова-Белова в своём телеграм-канале.

Она добавила, что аппарат детского омбудсмена находится на связи с семьями, чтобы при необходимости оказать своевременную поддержку.