Теракт в "Крокусе" оставил сиротами девять детей
Львова-Белова: 9 детей из 6 семей остались сиротами после теракта в "Крокусе"
После теракта в "Крокус сити холле" сиротами остались девять детей из шести семей. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. По её словам, опекунами стали родные несовершеннолетних.
"Сиротами остались девять детей из шести семей. Слава богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то — бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли", — написала Львова-Белова в своём телеграм-канале.
Она добавила, что аппарат детского омбудсмена находится на связи с семьями, чтобы при необходимости оказать своевременную поддержку.
Тем временем из больниц уже выписаны пять из шести пострадавших при теракте детей. Один ребёнок остаётся в реанимации в ДГКБ имени З.А. Башляевой. При этом 12-летний мальчик в сознании. Врачи отмечают, что состояние тяжёлое, но динамика радует.
Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни минимум 144 человек, ещё более 550 пострадали. На данный момент по делу задержаны 11 человек, в том числе все четверо напавших.
Life.ru