Король палёных Adidas: Брат убийцы москвича, который помог ему скрыться, торгует обувью на Wildberries

Старший брат Шахина Аббасова, который убил москвича из-за замечания по поводу неправильной парковки, оказался владельцем магазина женской обуви на Wildberries. В салоне его "бэхи" нашли множество штрихкодов, которые изучили корреспонденты SHOT.

В салоне BMW, на котором скрывался убийца москвича, найдены многочисленные штрихкоды на товар. Фото © SHOT

За прошедшие 11 месяцев магазин Аббасова продал более 14 тысяч пар обуви, среди которых очень похожие на Adidas кроссовки Odlaos. Всего в магазине более 750 различных наименований ботинок, кроссовок, сапог и многого другого. Оборот такого бизнеса, по данным телеграм-канала, составляет около 15 миллионов рублей.