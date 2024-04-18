Король палёных Adidas: Брат убийцы москвича, который помог ему скрыться, торгует обувью на Wildberries
Владелец BMW, на котором скрывался убийца москвича, держит магазин обуви на Wildberries
Старший брат Шахина Аббасова, который убил москвича из-за замечания по поводу неправильной парковки, оказался владельцем магазина женской обуви на Wildberries. В салоне его "бэхи" нашли множество штрихкодов, которые изучили корреспонденты SHOT.
В салоне BMW, на котором скрывался убийца москвича, найдены многочисленные штрихкоды на товар. Фото © SHOT
За прошедшие 11 месяцев магазин Аббасова продал более 14 тысяч пар обуви, среди которых очень похожие на Adidas кроссовки Odlaos. Всего в магазине более 750 различных наименований ботинок, кроссовок, сапог и многого другого. Оборот такого бизнеса, по данным телеграм-канала, составляет около 15 миллионов рублей.
Напомним, трагедия произошла на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. Молодого байкера зарезали прямо возле дома его невесты из-за конфликта на парковке. Парень сделал замечание водителю "тойоты-камри", который ставил свою машину на тротуар. Такую критику автомобилист не воспринял, после небольшой перепалки он схватил нож, ударил им байкера. Негодяю удалось скрыться, в этом ему помог брат. Полиция разыскивает обоих. Машину, на которой передвигался преступник, уже нашли.
Artem Priakhin / SOPA Images via ZUMA Press Wire