"По кусочкам бы разрезала": Мать зарезанного мотоциклиста желает страшного наказания для убийцы

Мать 24-летнего Кирилла заявила SHOT, что желает самого страшного наказания для убийцы своего сына. По её словам, парень был воспитанным, всегда стоял за правду, занимался спортом, выигрывал в соревнованиях и строил планы на будущее со своей девушкой — этим летом хотел сделать ей красивое предложение в Крыму.

"Я бы лично по кусочкам разрезала этих людей, которые это совершили", — заявила разбитая горем женщина.

Мать зарезанного мотоциклиста желает страшного наказания для убийцы. Видео © SHOT

Погибший занимался BMX на велодроме "Марьино". В этом году он планировал выступить на "Кубке двух столиц" и ждал новую раму для своего велосипеда.