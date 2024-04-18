"По кусочкам бы разрезала": Мать зарезанного мотоциклиста желает страшного наказания для убийцы
Мать убитого в Москве мотоциклиста: Я бы лично их по кусочкам разрезала
Мать 24-летнего Кирилла заявила SHOT, что желает самого страшного наказания для убийцы своего сына. По её словам, парень был воспитанным, всегда стоял за правду, занимался спортом, выигрывал в соревнованиях и строил планы на будущее со своей девушкой — этим летом хотел сделать ей красивое предложение в Крыму.
"Я бы лично по кусочкам разрезала этих людей, которые это совершили", — заявила разбитая горем женщина.
Мать зарезанного мотоциклиста желает страшного наказания для убийцы. Видео © SHOT
Погибший занимался BMX на велодроме "Марьино". В этом году он планировал выступить на "Кубке двух столиц" и ждал новую раму для своего велосипеда.
Сама трагедия, как уже рассказывал Life.ru, произошла на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. Молодого человека зарезали прямо возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, поставившего машину на тротуаре. Момент нападения на москвича попал на видео. На кадрах видно, как группа людей пытается остановить 21-летнего мерзавца, который в момент перепалки схватился за холодное оружие и пырнул оппонента. Пострадавшего госпитализировали, врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось. А негодяю удалось скрыться, в этом ему помог его брат. Полиция разыскивает обоих.