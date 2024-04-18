Владелец "камри" в день убийства мотоциклиста в Люблине нарвался ещё на один конфликт

Жильцы дома в Люблине постоянно делали замечания 21-летнему Шахину, который оставлял свою машину на тротуаре. Однако на угрозы позвонить в полицию он никак не реагировал, пишет SHOT.

Жильцы дома в Люблине постоянно делали замечания владельцу "камри". Видео © SHOT

"Камри" Шахина. Фото © SHOT

Один из местных жителей записал видео за несколько часов до убийства 25-летнего Кирилла. Он снял припаркованную на тротуаре машину и самого Шахина. Москвич грозился выложить кадры в Сеть и отправить в полицию, но нарушителя, по всей видимости, это не напрягало. Жуя жвачку, он спокойно ждал владельца мотоцикла, из-за которого "камри" не могла выехать со двора. Кстати, на японской иномарке числится более 100 штрафов, в том числе за нарушение правил парковки.

Убитый Кирилл. Фото © SHOT

Тот самый красный мотоцикл, из-за которого так возмущался Шахин, принадлежал убитому Кириллу. В день конфликта он приехал на нём к своей невесте. Они вместе увлекались байками и занимались велосипедным спортом, участвовали в различных соревнованиях на своих BMX. Кирилл вообще был активным парнем и занимался с самого детства. Несколько лет назад он окончил колледж связи № 54 имени Вострухина, проходил военную подготовку и участвовал в военно-тактических соревнованиях. А в последнее время работал сетевым администратором в одной из московских компаний.

Убитый Кирилл. Фото © SHOT