Владелец "камри" в день убийства мотоциклиста в Люблине нарвался ещё на один конфликт
SHOT: Жильцы дома в Люблине постоянно делали замечания владельцу "камри"
Жильцы дома в Люблине постоянно делали замечания 21-летнему Шахину, который оставлял свою машину на тротуаре. Однако на угрозы позвонить в полицию он никак не реагировал, пишет SHOT.
Жильцы дома в Люблине постоянно делали замечания владельцу "камри". Видео © SHOT
"Камри" Шахина. Фото © SHOT
Один из местных жителей записал видео за несколько часов до убийства 25-летнего Кирилла. Он снял припаркованную на тротуаре машину и самого Шахина. Москвич грозился выложить кадры в Сеть и отправить в полицию, но нарушителя, по всей видимости, это не напрягало. Жуя жвачку, он спокойно ждал владельца мотоцикла, из-за которого "камри" не могла выехать со двора. Кстати, на японской иномарке числится более 100 штрафов, в том числе за нарушение правил парковки.
Тот самый красный мотоцикл, из-за которого так возмущался Шахин, принадлежал убитому Кириллу. В день конфликта он приехал на нём к своей невесте. Они вместе увлекались байками и занимались велосипедным спортом, участвовали в различных соревнованиях на своих BMX. Кирилл вообще был активным парнем и занимался с самого детства. Несколько лет назад он окончил колледж связи № 54 имени Вострухина, проходил военную подготовку и участвовал в военно-тактических соревнованиях. А в последнее время работал сетевым администратором в одной из московских компаний.
Он мог и дальше вести активную жизнь, если бы не злополучная встреча с Шахином, который жестоко расправился с молодым человеком, пырнув его ножом. Кирилл всего лишь сделал водителю замечание, однако нарвался на неадекватную реакцию. Момент попал на видео. Пострадавшего госпитализировали, врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось.