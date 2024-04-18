Момент убийства москвича из-за парковочного места в Люблине попал на видео

Появилось видео убийства 25-летнего Кирилла на юго-востоке Москвы, кадры опубликовал столичный СК. На них видно, что группа людей пытается остановить 21-летнего Шахина, который в момент перепалки схватился за холодное оружие и пырнул москвича.

Ранее Life.ru рассказывал, что на юго-востоке Москвы зарезали мотоциклиста. Он сделал замечание водителю Toyota Camry, который ставил свою машину на тротуар. Такую критику автомобилист не воспринял, после небольшой перепалки он схватил нож и ударил им байкера. Пострадавшего госпитализировали, врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось.