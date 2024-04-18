Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 09:45
5080

Момент убийства москвича из-за парковочного места в Люблине попал на видео

СК опубликовал видео с моментом убийства москвича во время спора из-за парковки

Появилось видео убийства 25-летнего Кирилла на юго-востоке Москвы, кадры опубликовал столичный СК. На них видно, что группа людей пытается остановить 21-летнего Шахина, который в момент перепалки схватился за холодное оружие и пырнул москвича.

Момент убийства за парковку в Люблине попал на видео. Видео © Telegram / Столичный СК

Ранее Life.ru рассказывал, что на юго-востоке Москвы зарезали мотоциклиста. Он сделал замечание водителю Toyota Camry, который ставил свою машину на тротуар. Такую критику автомобилист не воспринял, после небольшой перепалки он схватил нож и ударил им байкера. Пострадавшего госпитализировали, врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось.

Москвич-неадекват устроил резню в квартире, лишив жизни мать и бабушку
Москвич-неадекват устроил резню в квартире, лишив жизни мать и бабушку
Обложка ©

Telegram / Столичный СК

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров