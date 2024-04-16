Мальчик сошёл с ума и пытался зарезать родную мать из-за школьного задания в Подмосковье

Пятиклассник доставлен в психбольницу после нападения с ножом на мать в подмосковном Орехово-Зуеве. По сведениям SHOT, драма разразилась из-за попыток женщины заставить сына учиться.

Поздно вечером 29-летняя мать посадила 12-летнего сына делать домашнее задание, которое он отказывался выполнять все выходные. В итоге ссора вышла из-под контроля. Ребёнок схватил нож на кухне и пригрозил убить мать. Напуганная женщина вызвала полицию и скорую. Мальчика доставили в психиатрическую больницу, врачи выясняют, есть ли у него какие-то отклонения. В ситуации также разбирается полиция.