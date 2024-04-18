Беглый убийца байкера в Москве сменил машину: Чёрный BMW из ориентировки найден брошенным

Автомобиль BMW, на котором вместе с братом уезжал Шахин Аббасов, убивший байкера, нашли брошенным в Москве. Преступники могли пересесть на другой транспорт, сейчас их поиски продолжаются. В городе объявлен план "Перехват", сообщает SHOT со ссылкой на источники.

В Москве Шахин Аббасов убил ножом байкера в ходе конфликта. Фото © Telegram / SHOT

Машину привезли из Закавказья в 2022 году, на ней числится 60 нарушений на общую сумму 77 тысяч рублей, основную часть из которых составляет превышение скоростного режима. Помимо того, пять тысяч рублей штрафа начислили за неправильную парковку.

По словам соседей, Аббасов угрожал "устроить проблемы" во время конфликта и заявлял, что он "вор в законе". Спустя некоторое время он подозвал своего брата, который присоединился к спору, начав ругаться с байкером и мужчиной, проживающим на первом этаже в доме.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК России по городу Москве Стрижову предоставить доклад о процессе расследования и выясненных деталях происшествия. Исполнение будет контролировать центральный аппарат ведомства.