Беглый убийца байкера в Москве сменил машину: Чёрный BMW из ориентировки найден брошенным
В Москве нашли брошенным BMW, на котором скрылся убийца байкера с братом
В Москве нашли брошенным BMW, на котором скрылся убийца байкера. Фото © Telegram / SHOT
Автомобиль BMW, на котором вместе с братом уезжал Шахин Аббасов, убивший байкера, нашли брошенным в Москве. Преступники могли пересесть на другой транспорт, сейчас их поиски продолжаются. В городе объявлен план "Перехват", сообщает SHOT со ссылкой на источники.
В Москве Шахин Аббасов убил ножом байкера в ходе конфликта. Фото © Telegram / SHOT
Машину привезли из Закавказья в 2022 году, на ней числится 60 нарушений на общую сумму 77 тысяч рублей, основную часть из которых составляет превышение скоростного режима. Помимо того, пять тысяч рублей штрафа начислили за неправильную парковку.
По словам соседей, Аббасов угрожал "устроить проблемы" во время конфликта и заявлял, что он "вор в законе". Спустя некоторое время он подозвал своего брата, который присоединился к спору, начав ругаться с байкером и мужчиной, проживающим на первом этаже в доме.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК России по городу Москве Стрижову предоставить доклад о процессе расследования и выясненных деталях происшествия. Исполнение будет контролировать центральный аппарат ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что на юго-востоке Москвы зарезали байкера в ходе конфликта из-за парковки. 25-летний Кирилл сделал замечание водителю, который припарковал машину на тротуаре возле дома. В итоге гражданин, который находится в РФ без регистрации, ударил мотоциклиста ножом. Момент убийства попал на видео. Там видно, что люди пытаются остановить иностранца, который в какой-то момент решил, что пришло время взять в руки нож и убить обидчика.