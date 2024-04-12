В Уфе совершено вооружённое нападение на полицейского
Задержание напавшего на полицейского в Уфе. Фото © SHOT
Вооружённое нападение на полицейского совершено на улице Карла Маркса в центре Уфы. Злоумышленник ранил сотрудника ножом, пишет SHOT.
Место нападения на полицейского в Уфе. Видео © SHOT
Для задержания нападавшего силовикам пришлось открыть огонь. Мужчина был ранен. Врачи скорой оказали ему первую помощь на месте. Состояние пострадавшего сотрудника правоохранительных органов и обстоятельства нападения уточняются.
А 7 апреля в Подмосковье байкер расстрелял двоих полицейских и скрылся с места происшествия на мотоцикле. Он был замечен на трассе, когда двигался в сторону Петербурга. Позже стала известна личность преступника — это житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения. Один из атакованных им правоохранителей погиб на месте, второй попал в реанимацию. Преступника задержали под Тверью 11 апреля и доставили в Подмосковье на вертолёте.