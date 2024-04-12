В Уфе совершено вооружённое нападение на полицейского

Вооружённое нападение на полицейского совершено на улице Карла Маркса в центре Уфы. Злоумышленник ранил сотрудника ножом, пишет SHOT.

Место нападения на полицейского в Уфе. Видео © SHOT

Для задержания нападавшего силовикам пришлось открыть огонь. Мужчина был ранен. Врачи скорой оказали ему первую помощь на месте. Состояние пострадавшего сотрудника правоохранительных органов и обстоятельства нападения уточняются.