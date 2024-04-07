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7 апреля, 15:18

В Подмосковье неизвестные напали на полицейских, есть жертвы

В Ногинске совершено нападение на полицейских, предварительно, есть погибшие

В Ногинском районе Московской области произошло нападение на полицейских. По данным SHOT, погибли двое правоохранителей.

В регионе ввели план "Сирена". Нападавшие скрылись на мотоцикле, в настоящее время их ищут.

Начинающий вор избил полицейского после задержания и теперь рискует сесть в тюрьму на 25 лет
Начинающий вор избил полицейского после задержания и теперь рискует сесть в тюрьму на 25 лет

А ранее Life.ru писал, что в Москве возбудили дело об избиении сотрудницы полиции прямо в служебном кабинете. Напавшая ударила женщину по лицу и телу, злоумышленницу задержали и допросили.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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