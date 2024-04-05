В Москве возбудили дело об избиении сотрудницы полиции прямо в служебном кабинете
В Москве возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщил в пятницу, 5 апреля, телеграм-канал столичного СК. По данным следствия, накануне 51-летняя женщина пришла на личный приём в ОМВД России по району Нагатинский Затон. В ходе встречи она вступила в конфликт с сотрудницей полиции и прямо в её кабинете нанесла ей несколько ударов по лицу и телу.
Напавшую задержали и допросили.
"Симоновским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — говорится в сообщении СК.
Ранее Life.ru рассказывал, как путана испугалась задержания и напала на полицейского с металлической ложкой и перцовкой. Девушка избила правоохранителя и брызнула ему в лицо перцовым баллончиком. Пострадавший лейтенант вызвал на место подкрепление, которое доставило боевую ночную бабочку в отделение. А в аэропорту Волгограда пьяный пассажир избил женщину-полицейского за замечание. У неё диагностировали сотрясение мозга, а также другие травмы. Дебошира задержали, ему грозят исправительные работы.
АГН "Москва" / Андрей Никеричев