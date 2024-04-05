В Москве возбудили дело об избиении сотрудницы полиции прямо в служебном кабинете

В Москве возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщил в пятницу, 5 апреля, телеграм-канал столичного СК. По данным следствия, накануне 51-летняя женщина пришла на личный приём в ОМВД России по району Нагатинский Затон. В ходе встречи она вступила в конфликт с сотрудницей полиции и прямо в её кабинете нанесла ей несколько ударов по лицу и телу.

Напавшую задержали и допросили.

"Симоновским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — говорится в сообщении СК.