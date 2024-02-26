Начинающий вор избил полицейского после задержания и теперь рискует сесть в тюрьму на 25 лет
Под Челябинском вор напал на полицейского, забрал его пистолет и хотел скрыться
В Челябинской области вор попался на краже и решил сбежать от полиции, но лишь заработал себе две тяжкие статьи. По данным SHOT, на скользкую дорожку криминала решил встать 52-летний Александр из Еманжелинска. Мужчина, ранее никак не связанный с преступностью, украл телефон — и быстро был пойман.
Александр, напавший на сотрудника полиции в Челябинской области. Фото © SHOT
Уже в отделе полиции, опасаясь наказания, задержанный Александр решил бежать — сперва он напал на капитана и начал его избивать. После этого злоумышленник схватил пистолет правоохранителя и ринулся к выходу. Там его задержал другой полицейский. Пострадавшего же госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом ноги.
В результате неудачного побега Александру грозит ответственность не только за кражу телефона, но и за применение насилия в отношении полицейского и хищение оружия. В общей сложности ему грозит до 25 лет лишения свободы.
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