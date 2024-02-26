В Сургуте вор-рецидивист сбежал от конвоиров через окно полицейской машины

В Сургуте 31-летний вор-рецидивист сбежал от конвоиров через окно полицейской машины. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, ночью мужчину, который был ранее судим за грабёж, кражу, разбой, угон транспорта и умышленное уничтожение имущества, задержали по подозрению в употреблении наркотиков. На него составили два административных протокола: за мелкое хулиганство и отказ от прохождения медосвидетельствования.

Задержанного повезли в суд в сопровождении двух конвоиров на служебном автомобиле. Когда доехали до места назначения, рецидивист увидел, что окно автозака открыто, быстро вылез из него и скрылся в неизвестном направлении.