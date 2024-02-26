Регион

Уведомления отключены

26 февраля, 07:35

В Сургуте вор-рецидивист сбежал от конвоиров через окно полицейской машины

Вор-рецидивист, который сбежал от конвоиров через окно полицейской машины в Сургуте. Обложка © SHOT

Вор-рецидивист, который сбежал от конвоиров через окно полицейской машины в Сургуте. Обложка © SHOT

В Сургуте 31-летний вор-рецидивист сбежал от конвоиров через окно полицейской машины. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, ночью мужчину, который был ранее судим за грабёж, кражу, разбой, угон транспорта и умышленное уничтожение имущества, задержали по подозрению в употреблении наркотиков. На него составили два административных протокола: за мелкое хулиганство и отказ от прохождения медосвидетельствования.

Задержанного повезли в суд в сопровождении двух конвоиров на служебном автомобиле. Когда доехали до места назначения, рецидивист увидел, что окно автозака открыто, быстро вылез из него и скрылся в неизвестном направлении.

На Алтае первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП, пострадал один человек
На Алтае первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП, пострадал один человек

Ранее сообщалось, что житель Татарстана облил бензином 62-летнюю супругу и угрожал поджечь. Женщине пришлось спасаться через окно. На чудовищный поступок мужчина решился из-за ревности и водки. Его жена выжила, а вот самому ревнивцу грозит длительный срок заключения по статье "Покушение на убийство".

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров