В аэропорту Волгограда пьяный пассажир избил женщину-полицейского за замечание
Сергей Гнутов, устроивший на борту самолёта пьяную потасовку. Фото © t.me / SHOT
В аэропорту Волгограда пьяный пассажир набросился на сотрудницу полиции в ответ на замечание вести себя спокойнее. У неё диагностировали сотрясение мозга, а также другие травмы. Дебошира задержали, ему грозят исправительные работы.
Как рассказал SHOT, сегодня утром Сергей Гнутов из Ростовской области должен был вылетать в Москву. Однако перед полётом он сильно напился и вёл себя неадекватно. К нему подошла сотрудница полиции и попросила дебошира вести себя скромнее, но в ответ получила кулаком в лицо. Врачи диагностировали у неё сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и поверхностную рану ушной раковины.
Гнутова задержали, на него составили два административных протокола: за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также возбудили уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти". Теперь ему грозит до года исправительных работ.
А ранее Лайф рассказывал, что бывший футболист "Краснодара" Павел Мамаев устроил дебош на рейсе авиакомпании Flydubai. При вылете из Москвы он якобы взбесился из-за отказа бортпроводников оперативно предоставить ему детскую коляску. Впоследствии спортсмен опроверг это и рассказал, что самолёт действительно задержали, но, когда он с семьёй решил покинуть борт, ему спокойно выдали коляску для ребёнка.