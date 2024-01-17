В аэропорту Волгограда пьяный пассажир избил женщину-полицейского за замечание

В аэропорту Волгограда пьяный пассажир набросился на сотрудницу полиции в ответ на замечание вести себя спокойнее. У неё диагностировали сотрясение мозга, а также другие травмы. Дебошира задержали, ему грозят исправительные работы.

Как рассказал SHOT, сегодня утром Сергей Гнутов из Ростовской области должен был вылетать в Москву. Однако перед полётом он сильно напился и вёл себя неадекватно. К нему подошла сотрудница полиции и попросила дебошира вести себя скромнее, но в ответ получила кулаком в лицо. Врачи диагностировали у неё сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и поверхностную рану ушной раковины.