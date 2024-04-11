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11 апреля, 15:03

Появилось видео доставки расстрелявшего полицейских наркоторговца в Подмосковье на вертолёте

Подозреваемого в расстреле полицейских доставили в Подмосковье на вертолёте

Силовики на вертолёте доставили в Московскую область наркоторговца Василия Бурякова, который 7 апреля расстрелял сотрудников полиции возле подмосковного посёлка Фряново и бежал из региона на мотоцикле. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео © "Телеграм" / IrinaVolk_MVD

"Мои коллеги на вертолёте доставили в Московскую область подозреваемого в нападении на полицейских", — проинформировала она и опубликовала видео приземления винтокрылой машины с преступником. Судя по кадрам, на выходе из вертолёта его ждал конвой, который отвёз на допрос в СК.

Life.ru публикует фото наркоторговца, напавшего на полицейских в Подмосковье
Life.ru публикует фото наркоторговца, напавшего на полицейских в Подмосковье

Напомним, 7 апреля в Подмосковье байкер расстрелял двоих полицейских из огнестрельного оружия. Он покинул место происшествия на мотоцикле и был замечен на трассе двигавшимся по направлению в сторону Северной столицы. Позже стала известна личность преступника: им оказался житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения. Один из атакованных им сотрудников полиции погиб на месте, а второй был доставлен в реанимационное отделение. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь представителей закона. Сегодня стало известно, что преступник был задержан под Тверью.

Обложка ©

"Телеграм" / IrinaVolk_MVD

Андрей Бражников
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