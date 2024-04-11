Появилось видео доставки расстрелявшего полицейских наркоторговца в Подмосковье на вертолёте
Подозреваемого в расстреле полицейских доставили в Подмосковье на вертолёте
Силовики на вертолёте доставили в Московскую область наркоторговца Василия Бурякова, который 7 апреля расстрелял сотрудников полиции возле подмосковного посёлка Фряново и бежал из региона на мотоцикле. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Видео © "Телеграм" / IrinaVolk_MVD
"Мои коллеги на вертолёте доставили в Московскую область подозреваемого в нападении на полицейских", — проинформировала она и опубликовала видео приземления винтокрылой машины с преступником. Судя по кадрам, на выходе из вертолёта его ждал конвой, который отвёз на допрос в СК.
Напомним, 7 апреля в Подмосковье байкер расстрелял двоих полицейских из огнестрельного оружия. Он покинул место происшествия на мотоцикле и был замечен на трассе двигавшимся по направлению в сторону Северной столицы. Позже стала известна личность преступника: им оказался житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения. Один из атакованных им сотрудников полиции погиб на месте, а второй был доставлен в реанимационное отделение. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь представителей закона. Сегодня стало известно, что преступник был задержан под Тверью.
"Телеграм" / IrinaVolk_MVD