Появилось видео доставки расстрелявшего полицейских наркоторговца в Подмосковье на вертолёте

Силовики на вертолёте доставили в Московскую область наркоторговца Василия Бурякова, который 7 апреля расстрелял сотрудников полиции возле подмосковного посёлка Фряново и бежал из региона на мотоцикле. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги на вертолёте доставили в Московскую область подозреваемого в нападении на полицейских", — проинформировала она и опубликовала видео приземления винтокрылой машины с преступником. Судя по кадрам, на выходе из вертолёта его ждал конвой, который отвёз на допрос в СК.