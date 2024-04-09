МВД подтвердило данные Life.ru о личности напавшего на полицейских в Подмосковье
МВД: Василий Буряков разыскивается за нападение на полицейских в Подмосковье
Разыскиваемый по подозрению в нападении на полицейских в Подмосковье Василий Буряков. Обложка © Telegram / Ирина Волк
МВД подтвердило информацию Life.ru о личности мужчины, напавшего на полицейских в Московской области. Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, за совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель Москвы Василий Буряков, 1990 года рождения.
"Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию. МВД России просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Бурякова, обращаться по телефонам: (496) 566-97-03 или 112", — говорится в сообщении.
Волк добавила, что преступник может быть вооружён, поэтому следует проявлять осторожность, не вступать с ним в диалог и не пытаться задержать самостоятельно.
Ранее Life.ru раскрыл личность наркоторговца, напавшего на полицейских в Подмосковье. Также мы публиковали фото злоумышленника и его автомобиля.
Напомним, 7 апреля в подмосковной Черноголовке двое сотрудников полиции устроили засаду у найденного тайника с наркотиками. За "закладкой" через некоторое время пришёл мужчина, однако при задержании он открыл огонь. Один правоохранитель погиб на месте, второй находится в реанимации. Сам преступник скрылся на мотоцикле, позднее погоню за ним заметили в Тверской области. Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял его ход на контроль.