МВД подтвердило данные Life.ru о личности напавшего на полицейских в Подмосковье

МВД подтвердило информацию Life.ru о личности мужчины, напавшего на полицейских в Московской области. Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, за совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель Москвы Василий Буряков, 1990 года рождения.

"Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию. МВД России просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Бурякова, обращаться по телефонам: (496) 566-97-03 или 112", — говорится в сообщении.