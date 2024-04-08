Life.ru раскрыл личность наркоторговца, напавшего на полицейских в Подмосковье

Правоохранители всё ещё разыскивают наркоторговца, 7 апреля напавшего на сотрудников полиции в Московской области. По данным SHOT , им является 34-летний Василий Б., он прописан в столице.

Съезд на дорогу в Московской области, где 7 апреля было совершено нападение на сотрудников полиции. Видео © SHOT

У подозреваемого есть мотоцикл FZ6-N Yamaha, купленный четыре года назад за 450 тысяч рублей. Также мужчина может скрываться на своей "ниве".