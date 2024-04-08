Life.ru раскрыл личность наркоторговца, напавшего на полицейских в Подмосковье
Напавшим на полицейских в Подмосковье байкером оказался 34-летний житель Москвы
Правоохранители всё ещё разыскивают наркоторговца, 7 апреля напавшего на сотрудников полиции в Московской области. По данным SHOT, им является 34-летний Василий Б., он прописан в столице.
Съезд на дорогу в Московской области, где 7 апреля было совершено нападение на сотрудников полиции. Видео © SHOT
У подозреваемого есть мотоцикл FZ6-N Yamaha, купленный четыре года назад за 450 тысяч рублей. Также мужчина может скрываться на своей "ниве".
"Нива" Василия Б. из Москвы, подозреваемого в нападении на полицейских. Фото © SHOT
Напомним, 7 апреля в подмосковной Черноголовке двое сотрудников полиции устроили засаду у найденного тайника с наркотиками. За "закладкой" через некоторое время пришёл мужчина, однако при задержании он открыл огонь. Один правоохранитель погиб на месте, второй находится в реанимации. Сам преступник скрылся на мотоцикле, позднее погоню за ним заметили в Тверской области. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ход дела.