Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 10:00

Life.ru раскрыл личность наркоторговца, напавшего на полицейских в Подмосковье

Напавшим на полицейских в Подмосковье байкером оказался 34-летний житель Москвы

Правоохранители всё ещё разыскивают наркоторговца, 7 апреля напавшего на сотрудников полиции в Московской области. По данным SHOT, им является 34-летний Василий Б., он прописан в столице.

Съезд на дорогу в Московской области, где 7 апреля было совершено нападение на сотрудников полиции. Видео © SHOT

У подозреваемого есть мотоцикл FZ6-N Yamaha, купленный четыре года назад за 450 тысяч рублей. Также мужчина может скрываться на своей "ниве".

"Нива" Василия Б. из Москвы, подозреваемого в нападении на полицейских. Фото © SHOT

"Нива" Василия Б. из Москвы, подозреваемого в нападении на полицейских. Фото © SHOT

Появились первые фото с места нападения на полицейских в Подмосковье
Появились первые фото с места нападения на полицейских в Подмосковье

Напомним, 7 апреля в подмосковной Черноголовке двое сотрудников полиции устроили засаду у найденного тайника с наркотиками. За "закладкой" через некоторое время пришёл мужчина, однако при задержании он открыл огонь. Один правоохранитель погиб на месте, второй находится в реанимации. Сам преступник скрылся на мотоцикле, позднее погоню за ним заметили в Тверской области. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ход дела.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров